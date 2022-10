Ibovespa hoje: Estatais devolvem ganhos da última semana e puxam queda do índice

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 24, na contramão de bolsas da Europa e Estados Unidos, puxado pela queda das estatais na bolsa. Petrobras e Banco do Brasil figuram entre as maiores baixas do pregão, após os papéis terem acumulado fortes altas na última semana, tracionados pelo avanço do presidente Jair Bolsonaro (PL) em pesquisas de inventenção de voto.

A percepção de investidores é de o que o setor estaria entre os mais beneficiados por um eventual segundo mandato bolsonarista. O mercado aguarda pela divulgação de pesquisas desta semana para avaliar se o crescimento de Bolsonaro é mesmo uma tendência ou um efeito pontual.

O mercado também segue atento à temporada de balanços coporativos do terceiro trimestre. Os primeiros resultados divulgados nos Estados Unidos saíram acima das estimativas de analistas, ensejando maior apetite ao risco no mercado internacional. No Brasil, algumas das principais empresas da bolsa divulgarão seus números nesta semana, tendo entre elas Vale e Santander.

Embora exista algum otimismo de que os balanços das empresas brasileiras possam surpreender positivamente, como as americanas, há um maior pessimismo vindo da China. Bolsas da região fecharam em forte queda nesta madrugada, com investidores à recondução de Xi Jinping ao terceiro mandato de secretário-geral do Partido Comunista. Hong Kong caiu mais de 6%, com as perdas ações de empresas de tecnologia chegando a superar 10%.

"Membros do partido foram substituídos por membros aliados ao Xi Jinping. Isso gera dúvidas de como vai ser guiada a política econômica, fiscal e monetária da China. Durante o discurso [de Xi Jinping] foi sinalizada a manutenção da política de Covid zero, isso trouxe um pessimismo para o mercado. Há um cabo de guerra entre o otimismo com balanços dos Estados Unidos e a China", disse em morning call Jerson Zanlorenzi, mesa de ações e derivativos do BTG Pactual.

IRB desaba após prévia de agosto

As ações do IRB Brasil (IRBR3) caem mais de 5% nesta segunda, com investidores reagindo ao resultado de agosto, divulgado na noite de sexta-feira, 24. Os papéis da resseguradora são negociados no menor patamar da história, chegando a ir abaixo de R$ 1. O resultado líquido do período foi negativo em R$ 164,7 milhões contra lucro líquido de R$ 84,8 milhões no mesmo período do ano passado. O prejuízo líquido acumulado nos oito primeiros meses do ano foi de R$ 516,4 milhões contra R$ 164,7 milhões de prejuízo no mesmo período de 2021.

"Mais um mês de prejuízo forte para o IRB. Mesmo ajustando o resultado do ano passado a efeitos não recorrentes, os números de IRB continuariam apresentando piora expressiva", afirmou em relatório Gabriel Gracia, analista da Guide.