Ibovespa hoje: índice tem firme alta com Vale e Petrobras e vai a 121 mil pontos

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 24, puxado pelas ações da Vale e Petrobras, que apresentam firmes altas neste pregão. No exterior, porém, o tom é de cautela.em semana que será marcada pelas decisões de política monetária na Europa, Estados Unidos e Japão. Investidores também aguardam os balanços da Google e Microsoft.

Ibovespa agora:

Ibovespa: + 1,19%, 121.644 pontos

VALE3: + 3,53%

PETR4: + 2,22%

Principal dado macroeconômico desta segunda foram os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho divulgados na Ásia e Europa. O indicador, que mede a variação do nível da atividade por meio de questionários regulares a empresas de diferentes setores, mostrou desaceleração econômica em diferentes países do mundo.

Divulgados ainda na última noite, os PMIs da indústria do Japão e Austrália saíram abaixo (mas ainda próximos) da linha do 50 pontos, que divide a expansão da contração da atividade. Já na Europa, os PMIs saíram bem fracos nesta madrugada. O PMI Industrial da Zona do Euro ficou em 42,7 pontos ante expectativa de 43,5 pontos. O mesmo indicador havia ficado em 43,4 pontos no mês anterior. O PMI Composto da Zona do Euro caiu de 49,9 pontos para 48,9 pontos. Na Alemanha, o PMI Industrial ficou em 38,8 pontos ante consenso de 41 pontos. O PMI Industrial também caiu para abaixo do esperado na França e Reino Unido.

"Os dados da pesquisa tornaram-se progressivamente mais sombrios durante o segundo trimestre e o PMI de julho continua essa tendência. França e a Alemanha parecem particularmente sombrias com os PMIs de produção sinalizando contração, que é ligeiramente compensada pelo resto da Zona do Euro", avaliou o banco ING em nota. Bolsas operam em leve queda na Europa=

Bolsas do continente operam em queda nesta manhã.

Maiores altas do Ibovespa

WEGE3: + 5,34%

ENEV3: + 3,74%

CASH3: + 3,64%

Maiores quedas do ibovespa

IRBR3: - 12,55%

MRFG3: - 3,32%

BRFS3: - 3,52%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.