Ibovespa hoje: bolsa sobe puxada por Petrobras após estatal anunciar reajuste de preços

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 24, em movimento oposto às perdas do mercado internacional. O impulso positivo vem das ações da Petrobras, negociadas na ponta positiva do índice.

Ibovespa: + 0,66%, 112.452 pontos

Alguns fatores beneficiam as ações da estatal. Entre eles, está a alta de 7,46% do preço da gasolina a distribuidoras anunciada nesta manhã pela companhia. O reajuste vai passar a valer a partir de quarta-feira, 25.

Petrobras (PETR4): + 0,41%

No radar dos investidores ainda estão a valorização do petróleo, negociado no maior patamar desde o início de dezembro com expectativa de reabertura da China, e a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. Nesta terça, a companhia confirmou que sua indicação será pautada em reunião do Conselho de Administração marcada para esta quinta-feira, 26.

As ações do GPA também figuram entre os destaques de alta, chegando a subir cerca de 2%. A alta ocorre após a empresa ter confirmado a emissão de R$ 750 milhões em debêntures para alongar e baratear o custo da dívida. Em fato relevante, a companhia afirmou que a operação está em linha com os planos de desalavancagem previstos para este ano.

GPA (PCAR3): + 2,97%

Os sinais também são positivos no mercado de câmbio, com o dólar recuando para abaixo de R$ 5,20.

O cenário positivo no mercado brasileiro ocorre mesmo após dados da inflação brasileira terem superado as estimativas para a primeira quinzena do ano. Divulgado nesta manhã, o IPCA-15 de janeiro ficou em 0,55% ante projeção de 0,52% de alta. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 caiu de 5,90% para 5,87%. A projeção era de queda para 5,83%.

A aumento da difusão da inflação no mês e a pressão do setor de serviços ainda mantiveram o sinal de alerta, disse em nota Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Ainda que levemente acima do consenso, Sung considerou que os números vieram dentro do esperado. A atenção, disse, é para como a inflação irá se comportar ao longo do ano, diante de perspectivas cada vez mais pessimistas.

"Para 2023, temos pressão altista vindo da volta dos impostos federais sobre combustíveis, possível piora do cenário fiscal, aumento do prêmio de risco e elevação das expectativas. Pelo lado baixista, perspectivas de reorganização das cadeias globais e boas safras. Se o cenário se deteriorar, as expectativas de inflação podem começar a subir de forma relevante. Neste caso, o Banco Central pode demorar mais para realizar cortes na taxa de juros", afirmou.

No exterior, as bolsas operam em leve queda, com investidores digerindo balanços do quarto trimestre. Nesta manhã, a Johnson & Johnson recua no pré-mercado americano, após ter apresentado receita menor que a esperada para o período.