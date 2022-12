Ibovespa hoje: IPCA mais fraco sustenta rali de Natal e bolsa sobe pelo 5º pregão seguido

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 23, após dados da inflação de dezembro terem saído abaixo das expectativas do mercado. O IPCA-15, referente à primeira quinzena do mês, arrefeceu de 6,17% para 5,90% no acumulado de 12 meses. O consenso era de queda para 5,92%. O dólar também cai nesta sexta.

Ibovespa: + 1,24%, 108.906 pontos

Dólar: - 0,62%, R$ 5,154

Com a alta de hoje, o Ibovespa pode chegar ao quinto pregão positivo seguido e à maior alta semanal desde meados de outubro. Até o início do pregão, o ganho acumulado pelo índice era de mais de 4%. Na semana, a desidratação de dois para um ano da PEC que aumenta os gastos do governo para 2023 foi peça central na valorização da bolsa.

"O risco fiscal segue lá, mas a inflação segue contribuindo para que o Banco Central possa fazer cortes de juros no ano que vem. Sem surpresas de fiscal, a inflação deve seguir para baixo no Brasil. Isso ajudou a melhorar o clima no mercado", disse Rodrigo Jolig, CIO da Alphatree Capital.

Ainda de olho na política, o mercado digere positivamente os sinais de maior abertura do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a indicação do vice-presidente Geraldo Alckimin para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. As sinalizações de maior resposabilidade fiscal têm contribuído com a queda dos juros futuros. O DI com vencimento em 2024, que chegou a precificar alta de juros, já voltou a precificar queda no ano que vem.

"A postura do Haddad está mais receptiva e mercado está mais tranquilo em relação a isso. Ações mais impactadas nesse cenário são varejistas e construtoras, que estão subindo no pregão hoje. Se temos um cenário um pouco mais favorável, são setores que sobem pelo crédito mais barato", disse Rodrigo Cohen, analista e co-fundador da Escola de Investimentos.

PCE mantém cautela no exterior

O cenário é pouco diferente os Estados Unidos, onde a inflação voltou a surpreender para cima. Divulgado nesta manhã, o núcleo do índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de novembro icou em 0,2% de alta, ante projeção de 0,1%. No acumulado anual, o núcleo do PCE ficou em 4,7%, com o PCE cheio encerrando o mês em 5,5%. O dado é o principal termômetro de inflação do Federal Reserve (Fed).

Índices de Wall Street, que operavam em alta pela manhã no mercado de futuros, perderam força após a divulgação do PCE e abriram o pregão à vista em queda . O movimento dá continuidade às perdas do último pregão, quando as americanas caíram, tendo no radar a revisão para cima do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre. Investidores temem que a economia mais aquecida que a esperada abra caminho para uma política mais dura do Fed no controle da inflação.