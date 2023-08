Ibovespa hoje: bolsa sobe embalada por Vale e Petrobras e dá sequência à recuperação

O Ibovespa sobe nos primeiros negócios desta quarta-feira, 23, dando continuidade ao movimento de recuperação. O índice, que neste mês registrou sua a maior sequência de queda da história, avança pelo segundo dia seguido.

Ibovespa agora

Ibovespa: +0,85%, 117.138 pontos

A alta é puxada pelas ações da Vale e Petrobras, que acompanham a valorização de commodities no exterior. Após dias de tensão, o mercado internacional passa por um momento de alívio, com o rendimento dos títulos do Tesouro americano (treasuries) devolvendo parte do avanço recente. O recuo ocorre após o rendimento dos treasuries de 10 anos ter voltado a bater a máxima em 16 anos no último pregão. Uma cesta de fatores tem contribuído para o movimento, como perspectiva de manutenção dos juros elevados por mais tempo, e a piora da percepção da qualidade de crédito por agências de classificação de risco. No início do mês, vale lembrar, a Fitch rebaixou a nota dos Estados Unidos, retirando o selo de AAA (triple "A").

Nesta manhã, investidores também repercutem a aprovação do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. O texto foi votado na noite de ontem, 22, e seguirá para a sanção presidencial. Foram 379 votos a favor e 64 votos contra.

O novo arcabouço fiscal atrela o crescimento de gastos a até 70% do aumento de receita dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Parte das emendas feitas no Senado foram rejeitadas. Entre elas, a que previa um gasto adicional de R$ 32 bilhões fora do limite de gastos.

O sinal verde da Câmara era bastante aguardado pelo mercado, dadas as sinalizações otimistas do presidente da Casa, Arthur Lira. Parte da redução de risco, com a aprovação do arcabouço, foi precificada ainda no pregão de ontem. O Ibovespa subiu 1,5% na terça-feira, 22, e teve seu melhor desempenho de agosto.

Maiores altas do Ibovespa

ELET3: +4,12%

ELET6: + 3,08%

PETR4: + 2,48%

Maiores quedas do Ibovespa

EZTC3: - 3,02%

BRFS3: -1,91%

MRFG3: -1,87%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.