Ibovespa hoje: bolsa abre em queda e dólar sobe com exterior negativo após falas de Powell

O Ibovespa abriu em queda nexta-feira, 23, acompanhando o tom negativo dos mercados internacionais. Índices de Nova York caem no mercado de futuros, ainda tendo como pano de fundo as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em participação no Congresso americano.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa: - 0,45%, 118.406

Dólar: + 0,58%, R$ 4,799

Em segundo dia de explicação sobre as decisões de política monetária, Powell admitiu que pretende continuar elevando a taxa de juros dos Estados Unidos, mas, agora, em um ritmo mais "cauteloso". Na semana passada, vale lembrar, o Fed alterou suas projeções para a taxa de juros neste ano, passando a considerar mais duas altas de juros para este ano,

Essa perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos tem impulsionado a busca por dólar, que se valoriza no exterior e também no mercado local. Por aqui, a moeda é negociada próxima de R$ 4,80.

"O mercado internacional está mais pessimista, com a expectativa de contração da atividade futura devido às altas de juros. O mercado já começa a pensar em um movimento de realização", disse em morning call Jerson Zanlorenzi, head da mesa de renda variável e derivativos do BTG Pactual.

Maiores altas do Ibovespa

SLC Agrícola (SLCE3): + 5,19%

IRB (RIBR3): +4,63%

Engie (ENGI11): + 3,97%

Yduqs (YDUQ3): - 7,94%

3R (RRRP3): - 2,37%

Braskem (BRKM5): - 1,94%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.