Ibovespa hoje: bolsa recua após BC não sinalizar corte de juros em comunicado do Copom

O Ibovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 22, com investidores reagindo à decisão Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa de juros Selic foi mantida em 13,75%, como já indicavam os consensos de mercado. Mas o comunicado saiu mais duro do que esperado, contrariando a parcela mais otimista, que esperava por uma sinalização mais clara de que o Banco Central iniciaria o ciclo de cortes de juros já na próxima decisão, em agosto.

Ibovespa e dólar hoje:

Ibovespa: - 0,66%, 119.622 pontos

Dólar: + 0,01%, R$ 4,769

Ainda assim, o comunicado do Copom foi considerado mais brando do que o anterior. Uma das principais mudanças foi a retirada do trecho em que afirmava que não iria "hesitar" em voltar a subir os juros, caso o processo de desinflação não ocorresse como o projetado. Desta vez, porém, o BC afirmou que a "manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação".

"O Banco Central está olhando mais para a reunião de setembro, enquanto o mercado pareceu estar mais convicto de que os cortes iniciaram na proxima reunião, em agosto", disse Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, também avalia que o comunicado não abriu espaço para cortes em agosto. "A exclusão do trecho sobre a possível retomada do ciclo de ajustes já era esperada. Mas o texto teve um tom mais duro que o esperado por nós, sem grandes sinais sobre o começo do ciclo de cortes. No entanto, a adoção de uma postura mais dependente dos dados, dá ao Copom maiores graus de liberdade", afirmou em nota.

Com a sinalização mais dura do Copom, investidores reajustam suas posições, reduzindo exposição à bolsa e apostando em juros mais altos no curto prazo. Ações mais atreladas ao cenário doméstico operam entre as maiores baixas da sessão.

Maiores altas do Ibovespa

BB Seguridade (BBSE3): + 0,33%

Ambev (ABEV3): + 0,26%

Weg (WEGE3): + 0,19%

Maiores quedas do Ibovespa

Cogna (COGN3): -5,92%

IRB (IRBR3): - 5,79%

Via (VIIA3): - 5,75%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.