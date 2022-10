Ibovespa hoje: Bolsa sobe e vai à máxima desde abril com estatais e exterior

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 21, chegando a superar o maior patamar intradia desde abril deste ano. O movimento segue a alta das bolsas de Nova York, em pregão marcado pelo vencimento de opções de ações no Brasil e Estados Unidos. O tom positivo ocorrem mesmo em meio a temores de que o Federal Reserve seja ainda mais duro no controle da inflação. Nesta manhã, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos chegou a saltar acima de 4,30% pela primeira vez desde 2008.

Ibovespa: + 0,87%, 118.188 pontos

Bolsas de Wall Street e do Brasil caminham para fechar em alta a semana, com a divulgação de resultados acima das expectativas, como os do Goldman Sachs e Netflix. No Brasil, a temporada de balanços do terceiro trimestre teve início na última noite, com a divulgação do resultado do Assaí. Prévias operacional também vêm sendo divulgadas.

Estatais em alta

A maior contribuição para a alta do Ibovespa vem da Petrobras, que figura entre os maiores ganhos junto com o Banco do Brasil pelo segundo dia consecutivo. A forte valorização das estatais tem como pano de fundo pesquisas de intenção de voto que mostram avanço do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. Com a alta de hoje, a Petrobras atinge seu maior valor de mercado da história, indo a R$ 513 bilhões. O recorde anterior, segundo levantamento do TradeMap, era de maio de 2008, quando o valor de mercado da estatal foi a R$ 510,4 bilhões.

Efeito semalhante ocorre com a Sabesp, com o ex-ministro Tarcísio de Freitas, mais afeito à privatização da companhia, como favorito na disputa pelo governo do Estado de São Paulo.

Assaí sobe após balanço

As ações do Asaí avançam nesta sexta, após a empresa ter aumentado sua receita líquida em 29% na comparação anual para R$ 13,8 bilhões no terceiro trimestre. O lucro líquido, porém, caiu 48% para R$ 281 milhões, devido os gastos com abertura de novas lojas no período.

GPA avança após prévia do 3º tri

As ações do No mercado brasileiro, operam em alta, com investidores reagindo à prévia operacional do grupo de hipermecados divulgada na última noite. O segmento Novo GPA (que exclui Extra Hiper) teve alta de 9,5% nas vendas brutas para R$ 11,542 bilhões. As vendas do Novo GPA aumentaram 10,6% no mercado brasileiro, com destaque para o segmento Proximidade, em que as vendas aumentaram 25,3% para R$ 682 milhões.

