Ibovespa agora: bolsa sobe em dia de vencimento de opções e bate 120 mil pontos ; Sinqia dispara 14%

O Ibovespa sobe mais de 1% nesta sexta-feira, 21, chegando a bater 120.000 pontos pela primeira vez desde o início do mês. A forte alta ocorre em dia de vencimento de opções de ações na B3. Nos Estados Unidos, os principais índices apresentam leve recupação, após as perdas do último pregão, marcado por reações negativas a balanços de big techs.

Ibovespa agora

IBOV: + 1,83%, 120.239 pontos

Sem grandes divulgações ou eventos macroeconômicos previstos para hoje, investidores repercutem as principais notícias corporativas.

"Apesar da alta praticamente generalizada do índice, não vemos um fator óbvio para o movimento. Geralmente, o vencimento de opções traz volatilidade, não necessariamente influencia na direção do movimento", disse Luis Novaes, analista da Terra Investimentos.

O grande destaque desta sexta são as ações da Sinqia, que disparam cerca de 14%, após a empresa ter aceitado a proposta para a incorporação de suas ações pela Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

A totalidade da oferta, sem considerar a correção pela Selic até a data de fechamento da operação, é de R$ 2,39 bilhões. A proposta equivale a um prêmio de 16,75% em relação ao valor de mercado da companhia no último fechamento, de R$ 2,05 bilhões.

No radar dos investidores ainda estão o programa de recompra da Localiza e o acordo de R$ 1,7 bilhão da Braskem com o município de Maceió. O termo de acordo global estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral da cidade em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extrapatrimonial por ele suportado, e está sujeito à homologação judicial. As ações da companhia operam estáveis nesta sexta.

Maiores altas do Ibovespa:

VIIA3: + 6,84%

AZUL4: + 7,94%

GOLL4: +7,46%

Maiores quedas do Ibovespa:

GGBR4: -1,67%

GOAU4: -1,43%

BRKM5: -0,20%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.