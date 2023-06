Ibovespa e dólar operam perto da estabilidade com cautela à espera do Copom

O dólar e o Ibovespa operam sem direção definida nesta quarta-feira, 21, com investidores aguardando a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Vale lembrar que a bolsa e o câmbio atingiram os melhores patamares do ano no início desta semana, devido ao otimismo crescente em relação à economia brasileira.

Ibovespa futuro e dólar hoje

Ibovespa: - 0,03%, 119.530 pontos

Dólar: + 0,08%, R$ 4,800

Há um consenso de que o Banco Central manterá a taxa de juros Selic inalterada em 13,75%. No entanto, essa decisão é considerada a mais importante dos últimos meses, pois há grandes expectativas de que o Banco Central sinalize a possibilidade de iniciar um ciclo de cortes em breve.

"O mercado está em espera para compreender o comunicado do Copom. Os investidores estão divididos em relação ao início dos cortes, mas todos esperam um tom mais suave", afirmou Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter Research.

A opinião do Inter é de que os cortes de juros terão início a partir da próxima renião, e agosto. Mas parte significativa só espaço para reduções a partir de setembro.

No cenário internacional, as bolsas operam em queda nesta manhã. Contribuindo para essa perspectiva estão os dados de inflação abaixo do esperado, o que tem levado à redução das expectativas inflacionárias, uma das principais preocupações da cúpula do Banco Central.

Outro assunto importante desta quarta-feira será a votação do novo arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O relator do projeto na Câmara, Omar Aziz (PSD-AM), apresentou alterações no texto aprovado na terça-feira, 20. As principais mudanças foram a exclusão das despesas com Fundeb e ciência do limite de gastos do arcabouço fiscal.

Maiores altas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3): + 3,91%

Natura (NTCO3): + 3,55%

Petrobras (PETR4): + 2,83% Maiores quedas do Ibovespa Embraer (EMBR3): - 2,96%

Carrefour (CRFB3): - 2,33%

Rumo (RAIL3): - 2,14%