Ibovespa hoje: Vale sobe 2% e puxa alta da bolsa em dia de feriado em SP

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 20, puxado pelas ações da Vale. A mineradora, com o maior peso do Ibovespa, sobe mais de 2%. Nesta madrugada, o minério e ferro fechou em leve alta na Ásia, tendo como pano de fundo a decisão do Banco Popular da China, que manteve intacto suas taxas de juros em terreno expansionista. Siderúrgicas, também beneficiadas pela valorização do metal, figuram entre as maiores altas.

No radar dos investidores, ainda está a vitória de Javier Milei na disputa pela presidência da Argentina. Nos Estados Unidos, o ETG AGRT, atrelado às ações listadas em Buenos Aires, apresenta forte alta no pré-mercado em reação ao resultados das eleições. As reações no índice Merval, o principal da bolsa de Buenos Aires, no entanto, serão sentidas apenas amanhã, quando irá reabrir o mercado local.

Também é dia de feriado em diversos estados do Brasil, inclusive em São Paulo, que celebra o Dia da Consciência Negra. Apesar do feriado estadual, o mercado funciona normalmente nesta segunda, ainda que com uma expectativa de menor liquidez.

A semana ainda deverá ser mais curta nos Estados Unidos, com o Dia de Ações de Graças previsto para esta quinta-feira, 23. Mas até lá, investidores internacionais ainda deverão reagir à ata da última decisão do Federal Reserve (Fed), que será divulgada amanhã, 21.

Dólar hoje

O dólar opera perto da estabilidade nesta segunda, com investidores à espera da ata do Fed. A moeda americana é negociada perto de R$ 4,90.

Maiores altas do Ibovespa

CSN (CSNA3 ) : +6,53%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +2,70%

Casas Bahia (BHIA3): +3,51%

Maiores quedas do Ibovespa

Gerdau ( GGBR3 ): -3,53%

Cemig ( CMIG3 ) : -2,58%

Aliansce Sonae (ALSO3) : -2,28%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.