Ibovespa agora: bolsa opera em alta no aguardo das decisões desta Superquarta

Enfim, a Superquarta de março (20/03) chegou e o Ibovespa opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,07%, aos 127.620 pontos. O dia será marcado pelas decisões monetárias do Brasil e dos Estados Unidos, que devem movimentar o apetite ao risco dos investidores domésticos e internacionais. Junto a isso, as empresas continuam a movimentar o índice com os seus balanços do quarto trimestre.

Por aqui, os investidores esperam pela decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que será anunciada depois do fechamento do mercado. As apostas são de que haja mais um corte de 0,50 ponto porcentual na taxa básica de juros, porém o que dá o tom das expectativas é em relação aos próximos passos da autoridade monetária.

A dúvida é se o comitê vai continuar comprometido com cortes de 0,5 ponto porcentual nas próximas reuniões ou se mudará a sinalização dada ao mercado para algo mais restritivo. Isso porque há sinais de uma atividade econômica brasileira aquecida e, ainda, a resiliência das expectativas de inflação em níveis acima da meta de 3% ao ano.

Já nos nossos vizinhos de continente, a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) mantenha os juros intactos, na faixa de 5,25% a 5,50%. A decisão será anunciada mais cedo, às 15h (horário de Brasília). Contudo, a surpresa poderia vir nas projeções do comitê a respeito da trajetória das taxas nos próximos meses ou, ainda, nos comentários do presidente da instituição, Jerome Powell, em entrevista a partir das 15h30.

No caso das projeções, a dúvida é se o Fed vai sinalizar menos cortes de juros em 2024. Esta hipótese fez os juros dos Treasuries subirem em sessões passadas e alcançarem os maiores níveis desde o final do ano passado. Esse movimento sofreu uma leve reversão recentemente e, por enquanto, a direção das taxas de juros no mercado americano está para baixo. Por volta das 9h40, a taxa da T-note de dois anos recuava a 4,689%, enquanto a taxa da T-note de dez anos caía a 4,291%. No mesmo horário, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2025 subia a 9,950%, enquanto a taxa para janeiro de 2027 tinha alta a 10,105%.

No radar corporativo, a Vale (VALE3) comunicou na noite de ontem que sua subsidiária estabelecida em Amsterdam recebeu ordens judiciais para o bloqueio das ações detidas pela subsidiária, em garantia do valor aproximado de 920 milhões de euros. A medida foi concedida em antecipação a uma ação judicial devido ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), de propriedade da Samarco, que aconteceu em novembro de 2015. Na abertura do pregão, os papéis da mineradora caiam 0,31%.

Ainda nesta quarta-feira, os investidores estão no aguardo de mais balanços do 4T23. Entre os resultados mais esperados desta quarta estão os de Locaweb, Positivo, Tupy, Santos Brasil e Vivara. Analistas darão especial atenção à Vivara (VIVA3), que anunciou nesta semana a volta de Nelson Kaufman ao comando da empresa.

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,28%, cotada a R$ 5,015. Na terça-feira, o dólar fechou fechou em alta de 0,07%, cotado a R$ 5,029.

Com informações do Estadão Conteúdo