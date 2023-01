Ibovespa hoje: bolsa cai na contramão do exterior pressionada por Petrobras; dólar sobe

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 20, sem conseguir acompanhar a recuperação das bolsas internacionais após dias de perdas por temores de recessão. Por aqui, pesam sobre o sentimento dos investidores as sinalizações do governo federal sobre as principais diretrizes da economia brasileira. O dólar e os juros futuros avançam nesta tarde.

Ibovespa: - 0,54%, 112.259 pontos

- 0,54%, 112.259 pontos Dólar: + 0,62%, R$ 5,203

Ao longo da semana foram aventadas a possibilidade de interferência na independência do Banco Central, na faixa do imposto de renda e até nas metas de inflação. Chances de mudanças na Lei das Estatais também preocupam investidores. Sinais de a que lei será mudada, segundo o Valor, chegou a levar a renúncia de conselheiros do BNDES. Alterações na lei chegaram a ser aprovadas pela Câmara no fim ano passado, com o intuito de viabilizar a ida de Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES, mas a pauta não avançou no Senado.

Ainda que sem avanços claros nas negociações para alterar a lei, a principal estatal do governo, a Petrobras, é negociada em queda, na contramão da alta do petróleo. Devido à participação da companhia no Ibovespa, a desvalorização tem forte peso na queda do índice.

"Há uma combinação de fatores elevaram a percepção dos riscos fiscais sobre ativos brasileiros e mantendo o investidor em modo cautela", disse Leonel Mattos, analista da StoneX.

Incertezas fiscais são a principais preocupações de investidores, disse Cristiane Quartaroli economista do Banco Ourinvest. "Imprevisibilidade sobre pontos que podem afetar o fiscal, como o aumento do salário mínimo e mudança na tabela de isenção do IR, continuam incomodando investidores e não vemos fluxo para o Brasil. Sem fluxo, o dólar acaba se valorizando", afirmou.

Nos Estados Unidos, bolsas abriram em tom positivo nesta, com o índice Nasdaq chegando a subir mais de 1% nesta tarde. O destaque do mercado americano são as ações da Netflix, que avançam cerca de 8%, após ter superado as estimativas para aumento do número de assinaturas no quarto trimestre. O balanço foi divulgado na última noite.