Ibovespa agora: bolsa sobe e dólar vai abaixo de R$ 4,80 com melhor perspectiva econômica

O Ibovespa sobe nos primeiros negócios desta semana, enquanto o dólar continua a registrar perdas, mantendo o bom momento do mercado local. No mês, a bolsa acumula quase 10% de alta e o dólar cerca de 5% de queda.

Ibovespa e dólar agora:

Ibovespa: -0,05%, 118.704 pontos

Dólar: -0,52%, R$ 4,795

A boa notícia desta segunda-feira, 19, foi o boletim Focus do Banco Central, que agrega o consenso de economistas do mercado para os principais indicadores econômicos do país. Mais uma vez, as perspectivas foram positivamente revisadas, com as expectativas de inflação sendo revisadas para baixo e as de crescimento para cima.

Em relação ao Focus da semana passada, a perspectiva para o IPCA deste ano caiu de 5,42% para 5,12%, com o IPCA previsto para 2024 recuando para 4% e para 2025, para 3,80%. O câmbio para o fim deste ano também foi revisado para baixo, de R$ 5,10 para R$ 5, enquanto a expectativa de crescimento foi revisada para cima, de 1,84% para 2,14%.

Mas uma das principais surpresas foi a mudança da perspectiva para as taxas Selic deste e do próximo ano, que recuaram para 12,25% (ante 12,50%) e 9,50% (contra 10%), respectivamente.

"Teríamos Selic abaixo de 10% para 2024 e 2025. Isso é importante, pois mostra que as expectativas de inflação começaram a melhorar, o que ajuda muito o trabalho do Banco Central. O mercado começa a ver um cenário de mais crescimento para o Brasil neste ano e inflação convergindo para a meta", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. "É um cenário bastante positivo que temos para o Brasil nos próximos meses."

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.