Ibovespa agora: bolsa opera estável com IBC-Br forte e exterior no radar

O Ibovespa oscila entre altas e baixas nesta sexta-feira, 19, com investidores digerindo dados de atividade do Banco Central e as últimas notícias sobre a política local e a americana. A bolsa vem de 10 altas nos últimos 11 pregões.

"Esse movimento é uma correção de preços [após o recente rali], mas a bolsa continua com múltiplos ainda extremamente deprimidos. A proposta do arcabouço tramitando bem no Congresso tira bastante risco do cenário macroeconômico", comentou Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,08%, 110.184 pontos

Uma das principais razões para esse cenário favorável é a melhora na percepção fiscal, impulsionada pela celeridade no texto do novo arcabouço. Essa evolução tem contribuído para um humor mais positivo entre os investidores domésticos, que enxergam um ambiente mais favorável para a economia brasileira.

IBC-Br

O índice de atividade do Banco Central, o IBC-Br, divulgado nesta manhã, ficou levemente melhor que oesperado para o mês de março. De acordo com o dado, houve queda de 0,15% da atividade no mês, menos que a de 0,3% projetada por economistas.

"O dado veio melhor do que o esperado e mostra que o índice teve uma expansão de 2,4% no trimestre encerrado em março, o que dá indícios de que devemos ter um bom desempenho do PIB no primeiro trimestre", comentou Rafael Perez, Economista Suno Research.

Exterior positivo

No exterior, as bolsas apresentam ganhos significativos devido aos avanços nas negociações entre a Casa Branca e os republicanos em relação à suspensão do teto da dívida americana.

A Casa Branca divulgou que houve "progressos consistentes" nas tratativas com os líderes republicanos, que vêm exigindo a redução de gastos. Essa notícia tem impacto positivo nos mercados globais, incluindo o brasileiro, uma vez que sinaliza um possível acordo que evitaria uma crise fiscal nos Estados Unidos.

Arcabouço fiscal

Do lado da política interna, investidores seguem acompanhando o andamento do projeto do novo arcabouço fiscal. Com a aprovação da urgência, as atenções agora se voltam para possíveis emendas ao projeto.

De acordo com informações do jornal O Globo, já foram apresentadas 40 emendas, mesmo com o governo aconselhando sua base aliada a não propor emendas. Entre as recebidas, estão aquelas que visam aumentar as exceções de gastos no arcabouço fiscal, como despesas relacionadas ao salário mínimo e ao programa Bolsa Família. O mérito da proposta deverá ser votado na próxima semana.

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.