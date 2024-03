Ibovespa agora: bolsa opera em alta à espera de Superquarta

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 18. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,28%, aos 127.312 pontos. O pregão de hoje promete ser marcado pelas expectativas dos sinais das reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central brasileiro, que começam hoje e terminam na amanhã.

Antes da abertura da bolsa, o Boletim Focus chamou a atenção pela elevação nas projeções de inflação e taxa de câmbio deste ano, além de avanço maior do PIB e queda no déficit primário projetados pelos investidores. O mercado revisou para cima a projeção do IPCA para 2024, de 3,77% para 3,79%, e para 2025, de 3,51% para 3,52%. Além disso, aumentou estimativa para o PIB de 2024, de 1,78% para 1,80%, enquanto para 2025 segue em 2,00%. As projeções para a Selic seguem em 9% no fim deste ano e em 8,5% para 2025, 2026 e 2027.

Ibovespa agora

IBOV: +0,28%, aos 127.312 pontos.

E enquanto aguardam pelas decisões do Fed e do Banco Central, investidores digerem a decisão histórica do Bank of Japan de encerrar a política de juro negativo. Nesta madrugada, o Japão elevou em 0,20 ponto percentual sua taxa básica de juro de 0,10 negativo para 0,10 positivo. Foi a primeira alta de juro em 17 anos no país. O estímulo foi mantido por tanto tempo como uma medida de incentivar investimentos e o consumo para evitar a deflação, que assombrou o país desde o início dos anos 2000. Agora, o Japão está em uma página diferente da histórica, com uma inflação que tem rodado acima de 2% desde 2022 e se mantido acima deste patamar.

No radar corporativo, a Magazine Luiza reportou na noite de ontem o seu balanço do quarto trimestre de 2023. No período, a companhia apurou um lucro líquido recorrente que somou R$ 101,5 milhões e a margem Ebitda chegou a 7,2%, 1,5 ponto percentual maior do que no mesmo período de 2022 e a maior dos últimos três anos. O consenso de mercado era bem mais baixo: lucro de R$ 30 milhões e margem Ebitda de 6,5%. Mais detalhes do resultado da varejista podem ser conferidos no EXAME INSIGHT. Apesar do desempenho, os papéis da varejista caem 4,29% na abertura do Ibovespa.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,48%, cotada a R$ 5,050. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,026.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

