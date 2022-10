Ibovespa hoje: Índice segue rali de alta no exterior puxado por Vale (VALE3); Natura (NTCO3) dispara

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 18, acompanhando o apetite ao risco no mercado internacional. Bolsas dos Estados Unidos têm o segundo dia de forte alta, com o início da temporada de balanços do terceiro trimestre surpreendendo positivamente os analistas.

Após grandes bancos americanos, como J.P. Morgan, Bank of America e Wells Fargo terem apresentado lucro acima das expectativas, nesta manhã, foi a vez do Goldman Sachs superar as estimativas do mercado para o resultado do terceiro trimestre. O banco teve lucro líquido por ação de US$ 8,25 no período contra consenso de US$ 7,80. A receita líquida ficou em US$ 11,98 bilhões, superando as previsão de analistas em US$ 500 milhões. As ações do Goldman Sachs abriram em alta de mais de 4% na NYSE.

No mercado brasileiro, onde os resultados serão divulgados a partir do fim deste mês, as prévias operacionais já fazem preço. Neste pregão, são as ações da Vale (VALE3), com o maior peso no Ibovespa, que dão o tom positivo ao índice. Os papéis da mineradora saltam cerca de 2% nesta manhã, após sua prévia do terceiro trimestre ter revelado um crescimento inesperado na produção de minério de ferro, que saltou 1,1% para 69 mil toneladas.

Natura supera 15% de alta com IPO da Aesop no radar

A maior alta do Ibovespa, no entanto, é liderada pela Natura. As ações da companhia de cosméticos chegam a superar 15% de valorização, com investidores reagindo a um possível IPO de sua subsidiária Aesop. A companhia informou na última noite que está avaliando a operação como forma de financiar o crescimento da marca.

"A operação é a mais rentável das que compõe o conglomerado, que hoje ainda sofre para concluir o turnaround da Avon", disse em Gabriel Garcia, analista da Guide, em relatório. O movimento, segundo ele, é positivo, mas apenas para o curto prazo da ação. "Para prazos mais longos, a geração de valor para a Natura passa pela recuperação da marca Avon, que ainda não parece ter um caminho fácil pela frente."

Leia mais: Por que a Natura estuda um IPO da Aesop?