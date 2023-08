Ibovespa hoje: bolsa abre em baixa e caminha para 14º pregão negativo; índice ainda não subiu no mês

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 18, dando continuidade à sequência de perdas, que se arrasta desde o início de agosto. Já foram 13 pregões seguidos de perdas, podendo, hoje. chegar ao 14º, A sequência negativa já é a maior registrada pela bolsa brasileira. No mês, a queda acumulada é próxima de 6%.

Ibovespa agora:

Ibovespa: - 0,46%, 114.452 pontos

Parte significativa dessas perdas se devem ao cenário externo, onde a possibilidade de juros altos por um longo período em economias desenvolvidas seguem como ponto de preocupação. Na ata divulgada nesta semana, o Federal Reserve (Fed) voltou a alertar para os riscos de um repique na inflação. Na avaliação de diretores do comitê de política monetária do Fed, o Fomc, alguns fatores que ajudariam no controle da inflação não vêm se concretizando.

Sinais dos novos tempos também surgem na Ásia. O Japão, que tinha um problema histórico de deflação, tem superado as estimativas de inflação. Nesta madrugada, o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) japonês bateu 3,3% na comparação anual em julho ante consenso de 2,5% de alta.

A maior fraqueza da economia da China também segue como pano de fundo. Após os sustos com a Evergrande no ano passado, foi o não pagamento de dívida da Country Garden que ligou o alerta de investidores nesta semana.

A tão sonhada recuperação pós-flexibilização das restrições da pandemia não veio e investidores tem cobrado o preço. A bolsa de Hong Kong, que subiu 50% entre novembro e janeiro, com expectativas de reaceleração, entrou oficialmente em bear market ao acumular 20% de queda desde a máxima do início do ano.

Maiores altas do Ibovespa

ASAI3: + 0,83%

CIEL3: + 1,03%

TAEE11? + 0,78%

Maiores quedas do Ibovespa

GOLL4: - 4,22%

HAPV3: - 3,72%

EZTC3: - 3,38%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.