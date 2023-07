Ibovespa agora: bolsa sobe com ajuda de bancos americanos; Enjoei dispara 17% após aquisição

O Ibovespa virou para alta nesta terça-feira, 18, após passar os primeiros minutos do pregão no negativo. A virada teve como pano de fundo a melhora do mercado internacional, que segue repercutindo dados da economia americana e as sinalizações sobre a política monetária europeia. Além dos temas econômicos, investidores também digerem os últimos resultados da temporada de balanços dos Estados Unidos. Nesta manhã, Bank of America e Morgan Stanley superaram o consenso para lucro e receita do segundo trimestre. Ambos os bancos sobem mais de 3% em Nova York.

Ibovespa: + 0,32% 118.597 pontos

Principal indicador do dia, as vendas do varejo divulgadas nesta manhã nos Estados Unidos revelaram crescimento anual de 1,49% em junho. O número saiu levemente abaixo do consenso de 1,60%.Já a produção industrial americana recuou 0,43% ante o expectativa de 1,1% de alta.

Investidores também repercutem as falas do Klaas Knot, membro votante do Banco Central Europeu (BCE), sobre a possibilidade de encerrar o ciclo de alta de juros.

Em entrevista à Bloomberg, Knot afirmou que a elevação de juros na decisão de julho é uma "necessidade", mas que continuidade do movimento a partir das próximas reuniões é apenas uma "possibildiade". A fala indica que na outra reunião, em setembro, o BCE já poderia pausar as altas de juros.

"O cenário que se desenha para o segundo semestre é de término do ciclo de alta de juros na Europa e nos Estados Unidos. O começo dos cortes deve ficar para o início do ano que vem para as duas regiões. No Brasil, o ciclo de cortes deverá começar a partir de agosto, potencialmente, com uma redução de 0,5 ponto percentual", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call.

Enjoei em forte alta após compra da Elo7

Apesar da fraqueza no mercado local, as ações da Enjoei disparam cerca de 17% nesta terça. A forte valorização ocorre após a empresa anunciar a compra da Elo7. Os valores não foram divulgados.

ENJU3: + 17,19%

