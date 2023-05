Ibovespa agora: bolsa cai com Vale e Petrobras após aprovação de urgência do arcabouço fiscal

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 18, após a aprovação da urgência do arcabouço fiscal na Câmara, refletindo o cenário de cautela dos investidores. No último pregão a bolsa subiu mais de 1%, registrando sua maior alta em duas semanas.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,18%, 109.319 pontos

Foram 367 votos a favor, sendo que eram necessários apenas 257. Com a urgência aprovada, o mérito da proposta deverá ser votado na quarta-feira, 24.

O número expressivo a favor da urgência do texto dá confiança de que o texto deverá passar sem grandes sustos na próxima semana. "Ainda que algumas notícias falem em possibilidade de alterações do texto, parece pouco provável que ocorram modificações, pela celeridade e quórum de aprovação", disse Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

As maiores pressões negativas vêm dos papéis da Vale e Petrobras, com as maiores participações no Ibovespa.

Vale (VALE3): - 0,87%

Petrobras (PETR4): - 0,82%

Mercado internacional

O clima também é de cautela nos Estados Unidos, com bolsas também sem uma direção definida em meio às negociações relacionadas à suspensão do teto da dívida. Essa evolução nas conversas entre os representantes políticos norte-americanos pode contribuir para evitar uma possível paralisação do governo e amenizar a incerteza nos mercados financeiros globais.

A expectativa dos investidores em relação à urgência do arcabouço fiscal aprovado na Câmara dos Deputados é de que medidas importantes sejam tomadas para equilibrar as contas públicas do país, estabilizando assim o ambiente econômico e gerando confiança para os agentes econômicos.

Maiores altas do Ibovespa

BRF (BRFS3): + 4,90%

Yduqs (YDUQ3): + 3,66%

Conga (COGN3): + 2,81%

Maiores quedas do Ibovespa

Braskem (BRKM5): - 2,57%

PetroRio (PRIO3): - 1,64%

BB Seguridade (BBSE3): - 1,47%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.