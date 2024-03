Ibovespa agora: bolsa opera em alta com prévia do PIB; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) avançam

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 18. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,61%, aos 127.517 pontos. Em semana de Superquarta, os investidores aguardam pelas decisões de política monetária que virão dos Estados Unidos e Brasil. O pregão de hoje, porém, deve ser marcado pela prévia do PIB local e pelos movimentos corporativos das empresas.

Antes da abertura do mercado, o Banco Central mostrou que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,60% em janeiro na comparação com o mês anterior. O resultado ficou acima das expectativas, que apontavam para um crescimento de 0,26%. O IBC-Br acumula crescimento de 3,45% no ano e de 2,47% em 12 meses.

IBOV: +0,61%, aos 127.517 pontos.

Outros números que podem fazer preço no Ibovespa hoje são da China. Por lá, a produção industrial cresceu 7% em fevereiro ante a projeção de 5,3% de alta. Segundo os dados divulgados nesta madrugada, as vendas do varejo chinês saíram em linha com as expectativas, apresentando um avanço de 5,2%. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu de 5,1% para 5,3% ante a previsão de manutenção da taxa anterior.

Os números geraram desempenhos mistos para o minério de ferro. Na bolsa chinesa de Dalian, os contratos para maio da commodity caíram 0,94%, com a tonelada cotada a 803 iuanes (cerca de US$ 111,60). Por outro lado, em Cingapura, a matéria-prima para abril avançou 3,7%, fazendo a tonelada fechar a US$ 103,65. Apesar da falta de definição, as mineradoras e siderúrgicas sobem na abertura do Ibovespa. A Vale (VALE3) somava 1,32% no início do pregão. Por outro lado, a expectativa pela demanda chinesa faz o petróleo subir no mercado internacional, ajudando as petrolíferas da bolsa, com destaque para Petrobras (PETR4), que avança 0,47%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,22%, cotada a R$ 4,993. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$4,997.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

