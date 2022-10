Ibovespa hoje: Bolsa acompanha alta no exterior com balanços e reviravolta fiscal no Reino Unido

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 17, seguindo as altas do mercado internacional. O tom positivo é pavimentado por balanços acima das expectativas para o terceiro trimestre e o novo direcionamento da política fiscal britânica.

Ibovespa: + 1,84%, 114.121 pontos

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações sobem mais de 2%, com bancos entre os destaques de alta. O Bank of America, que superou as estimativas do mercado para o lucro e receita do último trimestre, salta quase 5%. J.P. Morgan e Wells Fargo, que apresentaram resultados acima das projeções na última sexta, sobem mais de 3%.

Bolsas da Europa também apresentam firmes altas, tendo no radar o anúncio do novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt. Nesta manhã, Hunt informou que todas as medidas relacionadas aos cortes de impostos anunciadas pelo seu antecessor, Kwasi Kwarteng, serão revistas.

Os planos de Kwarteng provocaram reações negativas no mercado britânico, culminando em sua demissão, na sexta-feira, 17. O anúncio de Hunt desta segunda foi realizado duas semanas antes do inicialmente previsto, em uma tentativa de alcalmar o mercado e garantir a permanência da primeira-ministra Liz Truss no cargo.

Enquanto seguem atentos aos desdobramentos da economia intenacional, o mercado brasileiro digere o IBC-Br de agosto, divulgado nesta manhã. O indicador de tividade econômica do Banco Central revelou queda mensal de 1,13%, saindo pior que o consenso de queda de 0,5%. O IBC-Br de julho, no entanto, foi revisto de 1,17% para 1,67%.

O resultado negativo do IBC-Br de agosto revela maior impacto do aumento da taxa de juros na economia brasileira, segundo David Beker, economista do Bank of America. Esse efeito, segundo ele, mais do que compensou o efeito positivo da extensão de benefícios sociais e queda da inflação. Apesar do dado pior que o esperado, a persectiva do banco para a economia brasileira segue positiva.

MRV (MRVE3) despenca em reação à prévia

Apesar do dia positivo na bolsa, as ações da MRV (MRVE3) desabam cerca de 10%, com investidores reagindo à prévia operacional do terceiro trimestre da companhia. No período, as vendas líquidas da MRV tiveram alta anual de 27,3%. Os lançamentos caíram 13,6%.

MRV (MRVE3): - 11,42%

Petrobras (PETR3/PETR4) cai após Credit Suisse rebaixar recomendação

As ações da Petrobras chegaram a abrir em queda nesta segunda, após analistas do Credit Suisse terem cortado a recomendação para os papéis da empresa de compra para neutra. Os papéis passaram a subir, seguindo a alta do petróleo.