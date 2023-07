Ibovespa agora: índice fica instável com dados da China e IBC-Br abaixo das expectativas

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 17, com investidores repercutindo dados mais fracos que o esperado na China e no Brasil. Divulgado nesta manhã, o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) de maio teve queda mensal de 2% ante projeção de 0,1% de queda. O resultado negativo provocou surpresa entre economistas.

"O dado divulgado hoje não está tão conectado à realidade apontada por outros indicadores. A nosso ver, o IBC-Br está sendo muito impactado pela volatilidade dos componentes de Oferta, e não de Demanda do PIB, e portanto a queda de hoje não pode ser vista, necessariamente, como pressões inflacionárias menores", disse em nota Vitor Martello, economista-chefe da Parcitas.

Já André Cordeiro, economista-sênior do Inter, ressaltou a surpresa por outros dados do período indicarem apenas a contração do varejo no mês de maio. "Olhando por outras métricas, a economia brasileira aparenta iniciar um processo de desaceleração, mas ainda em patamar robusto."

No exterior, o tom negativo se estende desde esta madrugada, quando números da economia chinesa pressionaram bolsas para baixo na Ásia.

Ibovespa agora

IBOV: + 0,018%, 117.744 pontos

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês do segundo trimestre saiu abaixo das expectativas, com alta anual de 6,3%, 1 ponto percentual abaixo do consenso do mercado de 7,3%. As vendas do varejo também decepcionaram, com alta anual de 3,2% ante expectativa de 3,3% de alta. Já a produção industrial da China surpreendeu para cima, com uma expansão anual de 4,4% contra a projeção de 2,7%, mas não impediu as perdas na Ásia. A bolsa de Xangai caiu 0,67% e a de Seoul, 0,37%. Os mercados de Tóquio e Hong Kong estiveram fechados por feriados locais.

Os ventos contrários da Ásia atingem também os mercados ocidentais, com bolsas da Europa operando em firme queda nesta manhã. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam perto da estabilidade. Por lá, gigantes do setor financeiro abriram a temporada de balanços com resultados acima do esperado para o segundo trimestre, na sexta-feira.

Temores sobre o rumo da economia chinesa também reflete no mercado de commodities, com o petróleo brent sendo negociado em queda. Na bolsa, as ações da Petrobras caem mais de 1%. Os papéis da Vale seguem a mesma toada. As duas empresas são as mais representativas do Ibovespa, com cerca de 25% do índice.

Maiores altas do Ibovespa

SANB11: + 1,33%

CVCB3: + 2,30%

RAIZ4: + 2,45%

Maiores quedas do Ibovespa

MULT3: - 2,06%

LWSA3: -3,59%

VALE3: - 1,69%