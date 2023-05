Ibovespa agora: bolsa sobe em dia de votação de urgência de arcabouço fiscal

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, 17, com investidores à espera da votação da urgência do projeto que define o novo arcabouço fiscal do Brasil. A votação, na Câmara dos Deputados, é tida como o primeiro grande teste do governo Lula perante ao Congresso. São necessários 257 votos favoráveis.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,95%, 109.221 pontos

Dólar agora

Dólar: - 0,06%, R$ 4,940

Se aprovado o regime de urgência, o arcabouço fiscal não passará pelas comissões da Câmara, agilizando a tramitação do texto. A expectativa é de aprovação, apesar das recentes derrotas de Lula no Congresso, como a queda de seu despacho que alterava regras do setor de saneamento. A votação do mérito do arcabouço fiscal é prevista para a próxima semana.

Exterior positivo

As altas do mercado internacional também contribuem com o tom positivo do Ibovespa. Os principais índices de ações sobem no mercado de futuros dos Estados Unidos nesta manhã, com investidores atentos às negociações para a suspensão do teto da dívida americana. Agora com o presidente Joe Biden engajado nas negociações com líderes do partido Republicanos, surgem alguns sinais de avanço.

O republicano e presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse após a reunião com o presidente que "é possível chegar-se a um acordo até o fim da semana". Novas conversas entre Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, são esperadas.

Sem o aval do Congresso para a suspensão do limite da dívida, Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, afirmou que não teria dinheiro para cumprir todos seus pagamentos a partir de 1 de junho.

Maiores altas do Ibovespa

Carrefour (CRFB3): + 3,73%

BRF (BRFS3): + 3,51%

Azul (AZUL4): + 2,75%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB (IRBR3): - 0,73%

Locaweb (LWSA3): - 0,54%

Hapvida (HAPV3): - 0,29%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.