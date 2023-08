Ibovespa hoje: bolsa cede ao cenário externo e vira para queda; baixa é a 11ª seguida

O Ibovespa virou para queda nesta terça-feira, 15, passando a seguir a maior aversão ao risco no mercado internacional. Mais cedo, o principal índice da bolsa brasileira abriu em alta, puxado pela valorização das ações da Petrobras. A estatal chegou a subir mais de 4% nos primeiros negócios, depois de anunciar reajuste dos preços do diesel e gasolina.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,21%, 116.546 pontos

O tom negativo no exterior ocorre após dados da China terem aumentado o pessimismo sobre o ritmo da atividade econômica mundial. Quase todos os números saíram abaixo das expectativas.

A produção industrial chinesa recuou de 4,4% para 3,7% na comparação ante consenso de manutenção do patamar anterior. As vendas do varejo também sofreram um recuo, passando de 3,1% para 2,5%, enquanto investidores esperavam por uma alta de 4,5%. Já a taxa de desemprego aumentou de 5,2% para 5,3%. O Banco Popular da China chegou a derrubar as taxas de juros inesperadamente, mas o movimento foi insuficiente para animar investidores. No mercado, há a percepção de que, para reacelerar a economia chinesa, seria necessários estímulos fiscais, por parte do governo. Mas as esperanças são cada vez menores.

"Enquanto no passado, números fracos podem ter estimulado pensamentos de um pacote de estímulo do governo, as esperanças parecem estar diminuindo para a resposta fiscal tradicional à fraqueza econômica devido ao excesso de dívida na economia", disse em nota Robert Carnell, head de research do ING para a região da Ásia-Pacífico

Mercado internacional

S&P 500 (EUA): - 0,44%

Stoxx 600 (Europa): - 0,69

Maiores altas do Ibovespa

VBBR3: + 5,99%

BRFS3: + 4,77%

NTCO3: + 3,15%

Maiores quedas do Ibovespa

GOLL4: - 17438%

MGLU3: - 7,38%

VIIA3: -9,30%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.