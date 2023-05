Ibovespa agora: bolsa oscila perto da estabilidade entre alta da Vale e queda da Petrobras

O Ibovespa opera entre altas e baixas nesta segunda-feira, 15, após ter subido nos últimos sete pregões. O movimento acompanha o tom de cautela nos mercados internacionais em meio às negociações sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos. O dólar também oscila perto da estabilidade, após iniciar o dia em queda. No Brasil, a grande expectativa é para o novo arcabouço fiscal. O texto deverá ser apresentado nesta noite pelo relator em reunião com líderes do Congresso.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,10%, 108.356 pontos

Dólar agora

Dólar: + 0,07%, R$ 4,927

Ibovespa entre Vale e Petrobras

Quem impede a queda do Ibovespa nesta segunda são as ações da Vale (VALE3), que apresentam firme alta, em linha com a valorização do minério de ferro. Nesta madrugada, a commodity subiu 2% na China. Sinais de maior demanda por siderúrgicas chinesas, segundo a Reuters, contribuíram com a apreciação do minério.

Por outro lado, as ações da Petrobras fazem pressão contrária, recuando mais de 1%, após dois dias de forte valorização.

Vale (VALE3): + 2,07%

Petrobras (PETR4): - 1,87%

Maiores altas do Ibovespa

Hapvida (HAPV3): + 2,89%

Dexco (DXCO3): + 2,95%

Usiminas (USIM5): + 2,95%

Maiores quedas do Ibovespa

Raizen (RAIZ4): - 4,56%

BB Seguridade (BBSE3): - 4,39%

Azul (AZUL4): - 4,98%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.