Ibovespa hoje: Bolsa avança com balanços nos EUA e alívio fiscal no Reino Unido; bancos sobem

O Ibovespa tem leve alta nos primeiros negócios desta sexta-feira, 14, seguindo o segundo dia de recuperação das bolsas de Wall Steet. Resultados de alguns dos principais bancos americanos contribuem com o movimento de alta.

Ibovespa: + 0,08%, 114.394

S&P 500 (EUA): + 0,18%

Dow Jones (EUA): + 0,46%

Os lucros do J.P. Morgan, Citi, Wells Fargo e Morgan Stanley, divulgados nesta manhã, superaram as projeções do mercado. Todos, com exceção do Morgan Stanley, que apresentou receita abaixo do esperado, avançam no mercado americano. Ações dos bancos brasileiros acompanham o tom positivo, com o maior otimismo para os resultados do setor no Brasil.

Itaú (ITUB4): + 1,26%

BTG Pactual (BPAC11): + 1,17%

Santander (SANB11): 1,76%

Também conribui para o tom positivo a expectativa de uma virada na condução da política fiscal do Reino Unido, após o governo da primeira-ministra Liz Truss demitir o ministro de Finanças Kwasi Kwarteng. Kwarteng permaneceu no cargo por apenas 40 dias.

Embora curto, o período foi marcado por crise de desconfiança, desencadeada por planos expansionistas para incentivar o crescimento -- mesmo com a inflação britânica em níveis alarmantes. A própria Liz Truss havia defendido as medidas, chegando a ndicar que novos anúncios nesse sentido estariam por vir. Mas a demissão Kwarteng é vista como um sinal de que os planos inicialmente feitos estão sujeitos a mudanças de direção.

Bolsas da Europa apresentam firme alta nesta manhã, com o principal índice de Londres saltando mais de 1%. Já a libra, embora tenha saído das mínimas do dia, opera em queda.

No radar dos investidores ainda estão dados divulgados nesta manhã. As vendas do varejo americano de setembro saíram abaixo do esperado, praticamente estável em relação ao mês anterior. o núceleo das vendas, no entanto, surpreendeu para cima, com alta de 0,1% ante consenso de queda de 0,1%.

No Brasil, o crescimento do setor de serviços de agosto saiu acima do esperado, com expansão mensal de 0,7% ante expectativa de 0,2% de alta. Na comparação anual, o setor cresceu 8% ante consenso de 6,9% de crescimento.

Economistas do Goldman Sachs descreveram como "sólida" a expansão do setor de serviços, mas alertaram que atividade deve ser prejudicada nos últimos meses do ano e no primeiro semestre de 2023. Menor efeito da reabertura econômica, aperto monetário e fiscal, altos níveis de endividamento das famílias e "reviravolta no ciclo de crédito" devem pesar negativamente, segundo a projeção do banco.