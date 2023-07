Ibovespa agora: índice recua com varejo mais fraco, mas caminha para fechar semana em alta

O Ibovespa recua na manhã desta sexta-feira, 14, tendo como pano de fundo dados mais fracos para o varejo brasileiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do varejo caíram 1% em maio e 2% frente ao mesmo período do ano passado. O consenso era de estabilidade no mês e de alta de 2% na comparação anual.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,48%, 118.656 pontos

"O varejo saiu bem mais fraco que o esperado. Apesar de todo o otimismo com o Brasil, existem dois Brasis. Um do agronegócio, que está muito forte, mas a parte da economia que depende da taxa de juros ainda está patinando", disse Paulo Gala, economista-chefe do banco Master.

No radar dos investidores também estão os os primeiros números da temporada de balanços dos Estados Unidos. O destaque desta manhã são os resultados de gigantes do setor financeiro dos Estados Unidos.

Entre os mais aguardados estiveram os do J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo. State Street e BlackRock. Todos apresentaram lucro por ação acima do esperado para o segundo trimestre. As ações operam em alta, com destaque para a valorização de 3% do J.P. Morgan.

Com altas concentradas no setor financeiro, índices futuros oscilam entre altas e baixas em Nova York. pesar da maior cautela desta sexta, as bolsas dos Estados Unidos caminham para encerrar a semana em alta. Contribuíram para a variação positiva os dados da inflação ao consumidor americano, que saíram abaixo das expectativas. A inflação mais fraca reduziu as apostas de que o Federal Reserve fará mais duas altas de juros até o fim do ano.

No Brasil, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado nesta semana foi o menor dos últimos três anos. Mas a persistência da inflação de serviços preocupou investidores. Na véspera, no entanto, o Ibovespa fechou em firme alta e reverteu as perdas acumuladas na semana.

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.