Ibovespa agora: bolsa opera próxima da estabilidade de olho nos EUA

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 14. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,02%, aos 128.025 pontos. No pregão de hoje, os investidores vão ficar de olho em dados do Brasil e dos Estados Unidos, mas que não devem necessariamente fazer preço aos índices. Junto a isso, em âmbito doméstico, o radar corporativo segue agitado pela Petrobras (PETR4) e pela temporada de balanços do quarto trimestre.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o IBGE mostrou que as vendas do comércio varejista subiram 2,5% em janeiro ante o mês anterior. O resultado ficou acima das expectativas de alta de 1,7%. Já na comparação com janeiro de 2023, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4,1% no primeiro mês deste ano, também acima das projeções de um avanço de 3,2%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,02%, aos 128.025 pontos.

Mas o que tem mais força, é o Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) referente ao mês de fevereiro. Na base comparativa mensal, o indicador subiu 0,6%, enquanto na anual, houve um avanço de 1,6%. As expectativas eram de uma alta mensal de 0,3% e anual de 1,1%. Já o núcleo do PPI, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,3% na comparação mensal de fevereiro e teve um avanço anual de 2%. Embora esses números não tenham força para diretamente precificar os índices globais, eles balizam a tese dos investidores de que o corte dos juros americanos pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) só vai começar em junho.

De volta ao mercado tupiniquim, os dividendos extraordinários da Petrobras, que foram destinados à reserva de capital da companhia, continuam dando o que falar — e impactando o Ibovespa. Na véspera, as ações fecharam no campo negativo da bolsa de valores brasileira com a notícia veiculada pelo O Globo de que havia estudos para a criação de um novo fundo de reserva de dividendos com foco em investimentos. Tanto via fato relevante, quanto por meio do pronunciamento do presidente da estatal, Jean Paul Prates, pelo Twitter, a informação foi negada. Na abertura do IBOV, os papéis preferenciais subiam 0,85%.

Por fim, esta quinta-feira está repleta de balanços corporativos do quarto trimestre. Entre os resultados mais aguardados desta noite estão o de Renner, Yduqs e Cyrela. Eneva, EzTec, Plano e Plano.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,15%, cotada a R$ 4,968. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,04%, cotado a R$4,976.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

