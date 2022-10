Ibovespa hoje: Bolsa cai com exterior, apesar de terceiro mês de deflação

O Ibovespa recua nesta terça-feira, 11, seguindo mais um dia perdas no mercado internacional. Índices de Wall Street recuam pelo quinto pregão seguido.

Ibovespa: - 0,46%, 115.269 pontos

- 0,46%, 115.269 pontos S&P 500 (EUA): - 0,84%

Nasdaq (EUA): - 1,04%

O movimento de aversão ao risco foi amplificado no fim da última semana, quando a queda do desemprego americano aumentou a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos. Pela frente, investidores ainda aguardam os dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) que será divulgado no país nesta quinta-feira, 13.

No Brasil, os dados de inflação foram divulgados nesta manhã. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro ficou negativo em 0,29%, confirmando o terceiro mês de deflação da economia brasileira. O número ficou levemente abaixo da deflação esperada de 0,33%. No acumulado de 12 meses, o IPCA caiu de 8,73% para 7,17%.

"Imaginávamos uma deflação um pouco maior, com uma queda grande de gasolina. Isso aconteceu, mas caiu menos que o esperado. A inflação de alimentos surpreendeu para baixo. Mas o restante saiu um pouco acima do que a gente imaginava. Ainda há pressão muito grande em vestuários, na parte de bens industriais, e em serviços", disse Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital. "Ainda é uma deflação muito concentrada."

Alta da Braskem

Apesar da maiore cautela desta terça, as ações da Braskem (BRKM5) disparam mais de 10%. A forte valorização ocorre em reação à notícia do colunista do jornal O Globo Lauro Jardim, que afirma que a gestora americana Apollo teria feito uma nova proposta pela Braskem, de R$ 50 por ação. As ações da companhia fecharam o último pregão cotadas a R$ 30,98. Ainda de acordo com a coluna, a Apollo teria a intenção de fechar capital da Braskem na B3 e reabrir na Bolsa de Nova York (NYSE).