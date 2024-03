Ibovespa agora: bolsa opera em queda com baixa da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

O Ibovespa desta segunda-feira, 11, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,62%, aos 126.277 pontos. Em dia de agenda vazia de indicadores econômicos, os investidores ficam no aguardo por dados que serão publicados ao longo da semana. Por aqui, os balanços das empresas seguem dando o tom das negociações, com destaque para novos capítulos da novela da sucessão na Vale (VALE3). É importante lembrar que, a partir de hoje, devido ao horário de verão nos Estados Unidos, a bolsa encerra as negociações às 17h.

Antes do mercado abrir por aqui, na China o minério de ferro caiu 5,41% — a maior desvalorização da commodity desde 2022. Isso aconteceu devido à piora de demanda do mercado chinês, que é o maior consumidor de minério do mundo. A queda é refletida nas ações das mineradoras e da Vale (VALE3), que abriram as negociações com baixa superior a 2%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,62%, aos 126.277 pontos.

E por falar em Vale, a companhia também é afetada pela sua sucessão. Em fato relevante publicado na sexta, a mineradora informou que o seu conselho de administração, em comum acordo com o atual presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, decidiu estender o mandato deste até 31 de dezembro deste ano, enquanto o processo sucessório foi aberto.

Outra blue chip que deve agitar a bolsa de valores brasileira é a Petrobras. Depois de não anunciar a distribuição de dividendos extraordinários referentes ao ano fiscal de 2023, na sexta-feira a estatal promoveu a sua videoconferência dos resultados dos 4T23 e coletiva de imprensa. Na ocasião, o presidente da petrolífera, Jean Paul Prates, reforçou que o excedente do lucro apurado será destinado à reserva de capital da companhia, que é exclusiva para a remuneração de seus acionistas. Contudo, a indicação de quando – e como – esses proventos serão distribuídos não ficou claro. Hoje, às 15h, está previsto um encontro entre o comandante da estatal e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de tratarem dos dividendos. Na abertura do pregão, os papéis preferenciais da estatal recuavam 0,18%.

Para esta semana, a expectativa é para os números do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado nos Estados Unidos amanhã, 12. O indicador saiu acima das projeções nas últimas duas divulgações, mantendo o mercado mais cauteloso quanto ao início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. No Brasil, onde o BC segue o ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual por reunião, investidores aguardam pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), também previsto para esta terça-feira, 12.

Maiores altas do Ibovespa

PetroReconcavo (RECV3): +2,39%

+2,39% 3R Petroleum (RRRP3): +2,05%

+2,05% Cogna (COGN3): +1,87%

Maiores quedas do Ibovespa

Usiminas (USIM5): -4,33%

-4,33% CMIN (CMIN3): -3,70%

-3,70% Vale (VALE3): -3,39%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,04%, a R$ 4,983. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,97%, cotado a R$4,982.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: