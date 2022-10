Ibovespa hoje: Bolsa oscila perto da estabilidade com exterior misto após susto com payroll

O Ibovespa oscila entre leves ganhos e perdas no início do pregão desta segunda-feira, 10, seguindo o movimento misto das bolsas de Nova York, que abriram sem uma direção definida após caírem no fim da última semana.

Ibovespa: - 0,01%, 116.369 pontos

- 0,01%, 116.369 pontos Dow Jones (EUA): + 0,38%

S&P 500 (EUA): + 0,07%

Nasdaq (EUA): - 0,53%

Dados mais fortes que o esperado para o mercado de trabalho americano, divulgados na sexta-feira, 7, alimentaram as apostas de juros mais elevados nos Estados Unidos e provocaram perdas significativas nos preços das ações.

O payroll revelou a criação de 263.000 empregos urbanos ante consenso de 250.000, enquanto a taxa de desemprego caiu de 3,7% para 3,5%, contrariando as projeções de manutenção do patamar anterior.

Para esta semana, o número mais aguardado é o do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), previsto para quinta-feira, 13.

A semana também será marcada por dados da inflação brasileira, com o IPCA de setembro previsto para esta terça-feira, 11. Em boletim Focus desta segunda, economistas voltaram a revisar para baixo a projeção para o IPCA deste ano, passando de 5,74% para 5,71%.