Ibovespa hoje: bolsa sobe após CPI dos Estados Unidos sair abaixo do esperado

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 10, seguindo o ambiente internacional positivo após dados da inflação americana terem saído abaixo das expectativas do mercado.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,56%, 119.072

Divulgado nesta manhã, o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficou em 0,2% em julho acelerando de 3% para 3,2% na comparação anual. O consenso era de alta para 3,3%. O núcleo do CPI também ficou abaixo do esperado, caindo de 4,8% para 4,7% na comparação ante expectativa de manutenção do nível anterior.

"A inflação do setor de bens não é mais um problema. No entanto, a inflação de serviços continua sendo um desafio, já que o mercado de trabalho aquecido, que mantém salários acima da produtividade, continua pressionando os preços", comentou em nota Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank.

Na avaliação da economista, os dados reforçam a necessidade de o Federal Reserve (Fed) manter os juros inalterados na decisão de setembro. Mas segundo ela, o Fed deverá seguir duro no combate à inflação. "Mantemos nossa visão de que o banco central americano optará por mais uma alta de juros esse ano e irá manter os juros elevados por um longo tempo. Não prevemos cortes nos EUA antes de meados de 2024."

Bolsas dos Estados Unidos apresentam firmes altas nesta manhã, com os principais índices de ações subindo mais de 1%.

Maiores altas do Ibovespa

As ações da Hapvida lideram as altas da bolsa, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre apresentado pela empresa na última noite.

"Além do bom ritmo de crescimento de ticket médio dos planos, a Hapvida conseguiu melhorar a verticalização do negócio nas consultas e internações. Essa é uma variável importante para uma redução estrutural da sinistralidade caixa, que foi uma surpresa positiva nesse trimestre", avaliou em nota Fernando Ferrer, analista da Empiricus Research. A diluição das as despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) em relação ao primeiro trimestre foi mais uma surpresa positiva, afirmou.

HAPV3: + 7,66%

AZUL4: + 4,46%

GOLL4: + 3,63%

Maiores quedas do Ibovespa

SOMA3: - 3,98%

UGPA3: - 2,96%

RDOR3: - 2,18%