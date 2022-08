Ibovespa hoje: índice vai a 110 mil pontos e dólar cai após inflação sair abaixo do esperado nos EUA

Dados da inflação americana divulgados na manhã desta quarta-feira, 10, provocaram uma onda de apetite ao risco no mercado internacional. O Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de julho permaneceu estável em relação ao mês anterior, caindo de 9,1% para 8,5% na comparação anual. A expectativa era de queda para 8,7%.

A reação no mercado à queda da inflação americana foi imediata, com rali para ativos de risco, como bolsas de valores, moedas emergentes e até criptomoedas.

O mercado brasileiro não ficou de fora da farra de investidores internacionais. O Ibovespa abriu em alta, chegando a superar, na máxima do dia, a marca de 110.000 pela primeira vez desde o início de junho. Outro ativo negociado próximo da máxima em dois meses é o real, com o dólar caindo mais de 1% para próximo de R$ 5,05.

Ibovespa: + 1,14%, 109.893 pontos

+ 1,14%, 109.893 pontos Dólar: - 1,39%, R$ 5,058

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

O tom positivo é motivado não só pela inflação mais baixa, mas pelo o que ela representa para as expectativas sobre a política monetária do Fed. As apostas de redução do ritmo de alta de juros passaram a ganhar força logo após a divulgação do CPI, com o mercado projetar a elevação de 0,5 ponto percentual na reunião de setembro como o cenário mais provável.

A probabilidade, que estava em 30% no início da manhã, saltou para acima de 60%, segundo monitor do CME Group, enquanto a chance de alta 0,75 p.p. caiu na mesma proporção.

"O CPI de julho é um alívio bem-vindo para a economia. Os mercados parecem concordar, com base na resposta positiva inicial dos ativos de risco aos dados", avaliaram economistas do Bank of America, em relatório. "Devemos ver mais desaceleração da inflação no futuro, embora os preços dos automóveis possam permanecer altos, já que a escassez de semicondutores provavelmente continuará até 2023."

O cenário favorável à tomada de risco é ainda mais benéfico para ações de empresas de crescimento, mais sensíveis à variação da taxa de juros. Locaweb, Totvs, e Petz chegam a subir mais de 6% nesta manhã. Empresas de construção, com ciclo de negócio dependente de taxas mais baixas, também operam em forte alta nesta quarta.