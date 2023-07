Ibovespa agora: Vale derruba índice em meio a temor com ritmo de crescimento da China

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 10, com o mercado repercutindo negativamente os dados da inflação chinesa divulgados na última noite. As ações da Vale, com a maior participação do índice e ligada à economia da China, puxam o movimento de queda.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,71%, 118.060 pontos

Os números saíram abaixo do consenso. O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da China caiu de 0,2% para 0% na comparação anual. Em junho, o IPC ficou negativo em 0,2%. Já o Índice de Preço ao Produtor (IPP) acelerou sua deflação, de 4,6% para 5,4% na comparação de 12 meses. A expectativa era de que o IPC anual se mantivesse em 0,2% de alta e que o IPP ficasse em 5% de queda.

Os baixos níveis de inflação na China têm ido na contramão de grandes economias não só do Ocidente, mas também do mundo oriental. O Japão, por exemplo, que tinha um problema histórico de deflação consistente, está com o IPC rodando a 3% ou acima desde agosto do ano passado. O controle sobre a inflação chinesa tem gerado expectativas por maior incentivo do governo ao crescimento, mas investidores têm tido alguma decepção nesta parte.

"A primeira vista, o dado foi negativo. Já víamos espaço para estímulos antes da divulgação do IPC. Se a China não começar a estimular a economia, ficaremos mais pessimistas para teses ligadas ao mercado chinês e para a economia chinesa como um todo. Temos uma expectativa de crescimento para a China de 5,3%, mas com viés negativo. O que poderia mudar esse viés seria a injeção de estímulos", disse Vitor Melo, analista do BTG Pactual, em morning call.

Maiores altas do Ibovespa

Ambev (ABEV3): + 303%

SLC (SCLE3): + 1,57%

Locaweb (LWSA3): + 1,17%

Maiores quedas do Ibovespa