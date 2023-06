Ibovespa sobe e caminha para sétima semana seguida de alta

O Ibovespa voltou do feriado de Corpus Christi em alta, e caminha para fechar esta sexta-feira, 9, conquistando sua sétima semana seguida de ganhos.

Ibovespa agora

IBOV : + 1,66%, aos 117.400 pontos

Hoje o índice avança apoiado nas ações da Vale, que sobem cerca de 1% embalados pela alta do minério de ferro, que atingiu o nível mais alto desde abril. O rali da commodity na China vem na esteira da expectativa de que o governo chinês vai tomar medidas para estimular a economia do país – maior consumidor de minério do mundo.

Vale (VALE3) : + 1,15%

No exterior, os principais índices americanos operam em clima de expectativa, buscando antecipar os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

A próxima reunião da autoridade americana acontece nos dias 13 e 14 de junho. A maioria das projeções do mercado (66,2%) aposta em uma manutenção da taxa de juros, que atualmente está no patamar entre 5% e 5,25% ao ano, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Maiores altas do Ibovespa hoje

Gol (GOLL4) : + 3,02%

Magazine Luiza (MGLU3) : + 3,09%

Copel (CPLE3) : + 2,60%

Maiores quedas do Ibovespa hoje