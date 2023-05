Ibovespa agora: oscila perto da estabilidade em dia de ata do Copom

O Ibovespa oscila entre altas e baixas nesta terça-feira, 9, enquanto bolsas internacionais apresentam firmes quedas após dois pregões de alta. Por aqui, investidores repercutem a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,03%, 106.014 pontos

Para Étore Sanches, economista-chefe da Ativa, a ata divulgada nesta manhã foi mais "hawkish" do que o comunicado da semana passada.

"Por diversas vezes a autoridade ressaltou que a trajetória desinflacionaria está mais vagarosa do que o esperado, ao passo que serviços segue mostrando resiliência", comentou em nota.

Já João Savignon, head de pesquisa macroeconomica da Kínitro Capital, considerou a ata desta manhã "neutra" em relação ao comunicado da semana passada.

"Nessa avaliação é que o Copom tinha aliviado um pouco o tom da última reunião, vindo ligeiramente mais dovish do que esperávamos por ter mantido inalteradas as expectativas de inflação, com revisão para baixo no cenário alternativo, e ter qualificado o cenário de possível retomada do ciclo de alta como menos provável. Na Ata, esses dois fatores estiveram presentes", afirmou em nota.

Maiores altas do Ibovespa

Natura (NTCO3): + 9,76%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,13%

Via (VIIA3): + 3,03%

Maiores quedas do Ibovespa

Braskem (BRKM5): - 5,42%

Tim (TIMS3): - 4,64%

IRB Brasil (IRBR3): - 3,46%