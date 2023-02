Ibovespa hoje: bolsa opera perto da estabilidade com IPCA e dados de emprego dos EUA no radar

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 9, com investidores digerindo a série de dados econômicos divulgados no Brasil e Estados Unidos nesta manhã. Por aqui, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro e as vendas do varejo saíram abaixo do esperado, enquanto os pedidos americanos de seguro desemprego superaram o consenso do mercado.

O IPCA de janeiro ficou em 0,53%, levemente abaixo do consenso de 0,57%. No acumulado de 12 meses, o indicador caiu de 5,79% para 5,77%. Foi o sétimo mês consecutivo de desinflação da economia brasileira. Apesar da queda, a inflação de serviços segue como ponto de preocupação no mercado.

"O núcleo da inflação e a inflação de serviços ainda preocupam o Banco Central, por isso eles se mantém vigilantes. Essa inflação é um pouco mais esticada e não deve permitir que o BC corte juros tão cedo e as expectativas de inflação voltem ao centro da meta", disse Laíz Carvalho, economista de Brasil do BNP Paribas. A projeção de Carvalho é de que a taxa Selic se mantenha inalterada até o fim do ano, deixando o início do ciclo de cortes apenas para 2024.

Por outro lado, as vendas do varejo saíram mais fracas. Em dezembro, a queda mensal foi de 2,6% ante projeção de um recuo de 0,7%. Na comparação anual, as vendas tiveram alta de 0,4% contra dezembro de 2021, abaixo da projeção de avanço de 2,4%. No acumulado do ano, a alta foi de 1% frente às vendas de 2021.

"A pandemia foi perdendo força ao longo do ano, com o comércio voltando à normalidade. Isso deu confiança para a população, que somada ao Auxílio Brasil dado pelo governo, resultou em aumento das vendas no ano", disse Wilson Rodrigues especialista e diretor da Faculdade do Comércio.

As vendas do varejo, contudo, devem continuar desacelerando em 2023, prevê o economista Matheus Pizzani, da CM Capital. "Além dos efeitos negativos da politica monetária sobre o consumo, a possível reversão das medidas legislativas que contribuíram para um melhor resultado do grupo de combustíveis também se mostra um vetor de baixa importante."

O natal e o fim de semana caíram no fim de semana. Por isso, os consumidores tiveram toda a semana para fazer compras. Isso ajudou no crescimento [anual]. Auxílios do governo também deram um fôlego para consumir mais"

Na bolsa, a pressão negativa vem da desvalorização da Vale. A mineradora, com o maior peso do índice, cai cerca de 1% nesta manhã. A queda ocorre na contramão da valorização do minério de ferro na China, que voltou a subir após dois pregões de queda. Nos últimos dois dias, a Vale subiu em direção oposta ao movimento da commodity.

Apesar do cenário de maior cautela no Brasil, os principais índices de Wall Street apresentam firmes altas nesta quinta. Como pano fundo estão os últimos resultados corporativos do quarto trimestre e os dados de desemprego.

Após o payroll surpreendentemente forte de sexta-feira, os pedidos de seguro desemprego desta quinta indicaram um mercado de trabalho menos apertado do que o esperado. Foram registrados em uma semana 196.000 pedidos de desemprego a mais, 6.000 acima do consenso de 190.000.

Do lado corporativo, o principal destaque do mercado americano são as ações da Disney, que sobem mais de 6%, após ter superado as estimativas para receita e lucro e ter anunciado planos de demissão para reduzir seus gastos em US$ 5,5 bilhões.