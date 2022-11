Ibovespa hoje: Vale sobe com China e impede queda do índice; dólar se valoriza

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta terça-feira, 8, sustentado pela forte valorização da Vale. A mineradora, com o maior peso do índice, salta cerca de 2%, seguindo a a apreciação do minério de ferro. A commodity fechou na máxima em duas semanas na China em meio à expectativa de que o país adote medidas mais brandas no controle da covid. A CSN Mineração, do mesmo setor, dispara mais de 6%.

Ibovespa: + 0,13%, 115.492 pontos

Vale (VALE3): + 1,84%

CNS Mineração (CMIN3): + 6,56%

A apreciação das mineradoras ajuda a ofuscar os efeitos das incertezas sobre a equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Rumores de que Fernando Haddad seria o escolhido para chefiar o Ministério da Fazenda provocou duras perdas no último pregão, com investidores precificando a maior preocupação com a sustentabilidade fiscal do governo Lula. O dólar, que não tem o efeito direto da Vale em seu desempenho, sobe pelo segundo dia seguido.

O que ajuda aliviar o temor é a possibilidade de Lula dar o Ministério do Planejamento para um nome totalmente alinhado com o mercado. Esse, ao menos, seria o desejo da cúpula petista, segundo coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"O governo busca fazer uma dobradinha, com Haddad na Fazenda e um nome forte no Planejamento, para equilibrar anseios de sua base de governo e do mercado. A discussão de composição é superimportante. Mas mais que a discussão da cadeira, é a do orçamento, que está ocorrendo em paralelo à de quem será o ministro da Fazenda. Neste momento, o principal ponto de risco de acompanhamento do mercado é o quanto de gasto ficará fora da regra do teto atual", disse em morning call Alvaro Frasson, economista do BTG Pactual.

Mercado internacional

O mercado internacional também opera em compasso de espera nesta terça, no aguardo do resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. A expectativa é de que o Partido Republicano, de oposição, consiga a maioria na Câmara dos Representantes e, possivelmente, também no Senado. A expectativa inicial é de que um governo divido, com Executivo democrata e Congresso republicano produza bons frutos para o mercado, com menor espaço para grandes mudanças e incertezas.