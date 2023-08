Ibovespa hoje: Bolsa cai com ata do Copom e cautela com bancos americanos

O Ibovespa cai cerca de 1% nesta terça-feira, 8, com investidores digerindo a ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e o rebaixamento da nota de dez bancos regionais dos Estados Unidos pela agência Moody's.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 1,30%, 117.834 pontos

O documento, divulgado no início desta manhã pelo Banco Central, trouxe mais detalhes sobre as divergências sobre o ritmo do primeiro corte de juros. O placar, vale lembrar, foi de 4 votos favoráveis a um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.) contra a 5 por corte de 0,5 p.p. na semana passada.

Na ata, o Copom voltou a enfatizar haver uma unanimidade em manter o ritmo de corte de juros em 0,50 p.p. para as próximas reuniões. O ritmo, disse a ata, é "apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário" e para a reancoragem das expectativas de inflação.

"A ata do Copom trouxe um tom mais duro reforçando o cenário de cautela mesmo com a escolha do corte de 0,50 p.p.", disse Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, em nota.

O cenário externo tampouco contribui com o ambiente interno. Bolsas estrangeiras operam em firme queda nesta terça, com investidores reavaliando as expectativas para a saúde do sistema bancário, após o rebaixamento de nota da Moody's.

Maiores altas do Ibovespa

LWSA3: + 3,67%

ELET6: + 2,10%

SBSP3: + 0,06%

Maiores quedas do Ibovespa

PETZ3: - 5,08%

CSNA3: - 3,03%

RRRP3; - 2,75%