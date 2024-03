Ibovespa agora: bolsa abre com forte queda com surpresa (negativa) da Petrobras

O Ibovespa desta sexta-feira, 8, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 1,42%, aos 126.519 pontos. A sessão de hoje será marcada pelos dados do mercado de trabalho americano, que podem dar pistas de quando o corte dos juros começará por lá. No entanto, é a Petrobras (PETR4) que deverá dar o tom do desempenho do índice, depois de a estatal frustrar o mercado.

Na noite de ontem, a Petrobras divulgou o seu balanço do quarto trimestre e reportou uma queda de 28,4% em seu lucro líquido, aos R$ 31,04 bilhões, frente ao mesmo período do ano anterior. Mas não foi essa queda que abalou os investidores. Ao propor dividendos trimestrais na ordem de R$ 14,2 bilhões, a companhia surpreendeu ao não anunciar a distribuição de dividendos extraordinários, conforme era esperado.

Ibovespa agora

IBOV: -1,42%, aos 126.519 pontos.

A consequência é uma forte desvalorização dos papéis, que se arrasta desde o pós-mercado dos Estados Unidos. No mercado americano, as ADRs da companhia desabaram cerca de 10% antes do início das negociações à vista. Na abertura do Ibovespa hoje, as ações entraram em leilão. Para Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, a questão dos dividendos extraordinários acende a luz vermelha para os investidores. “Eles devem colocar no preço das ações da estatal de que não haverá mais essa distribuição extraordinária de dividendos daqui pra frente, notícia negativa para os papéis da Petrobras.”

Outro fator local que pode fazer preço à bolsa de valores brasileira é a sucessão na Vale (VALE3). O conselho de administração da mineradora se reúne nesta sexta para deliberar sobre o novo presidente da companhia. Depois de rumores de que o governo federal queria emplacar o nome do ex-ministro Guido Mantega — que já foram negadas —, hoje as apostas do mercado são de que o atual mandatário, Eduardo Bartolomeo, seja reconduzido à posição. Na abertura do pregão, os papéis da companhia subiram 0,11%.

Por fim, no âmbito internacional, os investidores aguardam pelos números do payroll, isto é, referentes à criação de empregos urbanos nos Estados Unidos em fevereiro. O consenso do mercado é de que sejam apresentadas 198 mil vagas, com uma taxa de desemprego de 3,7% e alta de 4,4% no salário médio por hora trabalhada. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que os dados de hoje têm potencial para influenciar o sentido das negociações hoje. “Se o Payroll vier um terceiro mês consecutivo acima das estimativas, depois de dezembro e janeiro, é possível que ele comece a influenciar os investidores a acreditarem que um corte de juros pelo Fed não ocorreria no primeiro semestre e que esse corte de juros seria postergado.”

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,56%, a R$ 4,962. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,23%, cotado a R$4,934.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

