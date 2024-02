Ibovespa agora: bolsa opera com leve queda de olho na inflação

O Ibovespa desta quinta-feira, 8, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,13%, aos 129.779 pontos. A sessão será marcada pelos dados da inflação no Brasil e da desinflação na China. Junto a isso, os investidores repercutem os balanços do quarto trimestre durante o pregão e aguardam pelos números do Banco do Brasil (BBAS3) depois do fechamento.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), indicador que é a inflação oficial do Brasil. Em janeiro, houve alta de 0,42%, após o índice registrar avanço de 0,56 % em dezembro. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51% – um pouco acima das expectativas do mercado, que apontavam para um recuo a 4,42%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,13%, aos 129.779 pontos.

Outros dados econômicos que devem fazer preço ao pregão vieram da China. Durante a madrugada, o país apresentou uma deflação anual de 0,8% em seu Índice de Preço ao Consumidor de janeiro. A previsão do mercado era de uma queda de 0,5%. Além disso, a deflação para o produtor chines foi de 2,5%. Segundo economistas, a produção de bens na China estaria mais forte do que a demanda, o que estaria contribuindo para a queda de preços.

Ainda lá fora, o dólar sobe ante euro, libra e iene, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em dia de agenda fraca em termos de indicadores.

De volta ao Brasil, a temporada de balanços segue dando tom ao pregão. A Alpargatas (ALPA4) divulgou ontem os seus resultados e mostrou um prejuízo líquido de R$ 1,6 bilhão frente ao prejuízo de R$ 20 milhões contabilizados no mesmo período de 2022. No ano, a empresa fechou com queda de 10% na receita, impactada pelo menor volume de vendas. Na abertura do pregão, os papéis caiam 1,60%.

Já um balanço que é bastante aguardado é do Banco do Brasil (BBAS3), depois do fechamento. Até o terceiro trimestre, o BB havia dado R$ 25 bilhões de lucro contra R$ 24,2 bilhões do Itaú. Só que, no quarto trimestre, o Itaú teve um forte resultado, com lucro de R$ 9,4 bilhões. As ações subiam 0,15% na abertura das negociações.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,23% a R$ 4,980. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,11%, cotado a R$ 4,968.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

