Ibovespa hoje: bolsa abre em alta após Câmara aprovar PEC da reforma tributária

O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 7, com investidores reagindo positivamente à aprovação da PEC da reforma tributária pela Câmara dos Deputados.

Mais do que a aprovação, o expressivo apoio à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) marcou a última noite em Brasília. A proposta teve 375 votos a favor e 113 contra. O placar do primeiro turno foi de 382 a 118 votos. Eram necessários apenas três quintos (308) dos votos.

Embora a aprovação da reforma tributária já fosse esperada, ainda havia incertezas sobre o número de votos. Mas a quantidade superou os cerca de 350 votos esperados pelo governo. A aprovação em segundo turno também não era dada como certa. Após a votação dos destaques, a PEC da reforma tributária deverá ser encaminhada para o Senado.

Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter classificou a aprovação da reforma de ontem como uma "surpresa positiva". "Trás um enorme avanço na complexa legislação do PIS/Cofins e principalmente do ICMS. A reforma será muito positiva para o país, reduzindo o contencioso jurídico, que é um enorme custo hoje que dificulta o crescimento", disse em nota.

Investidores também repercutem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Os números saíram mistos, com a criação de empregos urbanos ficando levemente abaixo do esperado, mas com maior pressão por salários. Foram criados 209.000 empregos não-agrícolas em junho contra o consenso de 225.000. Já o salário médio por hora trabalhada aumentou 4,4% na comparação anual ante projeção de 4,2% de alta. A taxa de desemprego caiu de 3,7% para 3,6%, como o esperado.