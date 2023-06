Ibovespa atinge o maio patamar do ano após IPCA renovar mínima desde 2020

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 7, renovando sua máxima deste ano, com investidores digerindo os dados do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. Os números, divulgados nesta manhã, saíram abaixo das expectativas do mercado, aumentando a pressão pelo início do ciclo de corte de juros já no próximo semestre. O juro futuro com vencimento em janeiro de 2024 recua.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa: + 0,81%, 115.537 pontos

Dólar: - 0,17%, R$ 4,904

O IPCA de maio ficou em 0,23%, recuando de 4,18% para 3,94% na comparação anual. O patamar é o mais baixo desde o dado referente ao mês de outubro de 2020. O consenso era de queda para 4,04%.

Com a alta de hoje, a bolsa brasileira pode renovar o maior patamar do ano, batido no último pregão. O dólar recua.

"Os dados indicam uma desaceleração nos reajustes de preços mais disseminada, mesmo com a queda mais acentuada dos preços de combustíveis. Isso é uma boa notícia para a política monetária", afirmou Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter.

Para a economista já haveia espaço para o Copom cortar a Selic já na próxima reunião. "No entanto, como o comunicado anterior não abriu espaço para a discussão, a próxima reunião deverá indicar essa mudança de rumo e abrir espaço para o início dos cortes em agosto, que podem começar em 50 bps e ter um ritmo mais acelerado que espera o mercado", disse.

"O IPCA de maio reforça que o Banco Central começa a ter cada vez mais espaço para iniciar o corte da Selic, algo que já vem sendo precificado na curva de juros", comentou Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital.

Maiores altas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3): +5,84%

Gol (GOLL4): + 4,71%

Soma (SOMA3): + 3,73%

Maiores quedas do Ibovespa

CSN Mineração (CMIN3) - 2,94%

CSN (CSNA3) -2,85%

IRB (IRBR3): - 1,32%

Exterior de olho na China

No exterior, o tom pe ligeiramente positivo. No radar, estão os dados da balança comercial da China, que saíram ainda de madrugada.

A principal surpresa foi a queda de 7,5% nas exportações chinesas em relação a maio do ano passado, enquanto o consenso apontava para uma queda de apenas 0,4%. Por outro lado, as importações registraram uma contração menor do que o previsto, com uma queda de 4,5% em comparação com a expectativa de uma redução de 8%.