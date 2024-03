Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho no exterior

O Ibovespa desta quinta-feira, 7, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,24%, aos 128.576 pontos. Assim como ontem, a sessão de hoje promete ser marcada por novos pronunciamentos do presidente do Fed, Jerome Powell, mas desta vez no Senado americano. Junto a isso, ventos da China trouxeram uma balança comercial mais forte que o esperado. Por fim, a temporada de balanços segue a todo vapor.

Logo que o mercado abriu por aqui, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a manutenção das suas principais taxas de juros inalteradas, pela quarta vez consecutiva e em linha com as projeções dos analistas. A reunião de política monetária por lá foi concluída nesta quinta-feira, na qual foi mantida a taxa de refinanciamento do BCE em 4,50%, a de depósitos, em 4%, e a de empréstimos, em 4,75%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,02%, aos 128.912 pontos.

E por falar em política monetária, o presidente do Federal Reserve (o BC americano), Jerome Powell, fará o seu segundo dia de testemunho em Washington sobre as condições financeiras, desta vez, no Senado. Na véspera, o dirigente esteve na Câmara e reiterou que ainda não vê espaço para cortar as taxas de juros tão cedo.

Enquanto isso, na China, foram divulgados dados mais fortes do que o esperado para sua balança comercial. Em fevereiro, o país contabilizou um superávit de 890 bilhões de iuanes (cerca de US$ 125 bilhões), muito acima da expectativa de 620 bilhões de iuanes. Isso porque tanto as importações quanto as exportações ficaram acima do esperado, com respectivas altas de 3,5% (vs. consenso de 1,5% e de 1,9%).

Por aqui, a temporada de balanços segue agitando o índice Bovespa. O dia contará com os reports da Arezzo (ARZZ3), Petz (PETZ3), Zamp (ZAMP3, do Burguer King) e Track & Field (TFCO4). No entanto, é o balanço do 4T23 - e anúncio de dividendos - da Petrobras (PETR4) que é o mais aguardado pelos investidores.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,12%, a R$ 4,940. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,21%, cotado a R$4,945.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

