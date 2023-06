Ibovespa futuro sobe antes de relatório da reforma tributária

O Ibovespa futuro abriu em alta nesta terça-feira, 6, dando continuidade à sequência positiva do mercado brasileiro. Resultado acima do esperado para o PIB do primeiro trimestre, avanço da reforma tributária e fim das incertezas sobre o teto da dívida americana contribuíram para o momento recente. Mas hoje a expectativa é pelo relatório preliminar da reforma tributária, que deverá ser apresentado por deputados do grupo de trabalho do projeto.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa futuro (INDM23): + 0,33%

Dólar: + 0,23%, 4,942

Espera-se que o texto desta terça traga mais detalhes sobre a proposta, como tipos de alíquotas do IVA e uma eventual tributação regressiva, com cashback para baixa renda. Assim como o novo arcabouço fiscal, que segue à espera de análise no Senado, a reforma tributária é tida como um dos pontos-chave pelo mercado brasileiro.

Só que diferentemente do texto do novo arcabouço fiscal, que passou com folga na Câmara, os primeiros sinais são de resistência na Casa. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse à CNN não poder assumir a responsabilidade de aprovar a reforma.

"É um tema específico, que mexe em muitas zonas de interesse que tem extrema representatividade em Brasília, avaliamos que o texto deverá ser muito alterado durante sua tramitação e ainda goza de muita dificuldade de ser apreciado", avaliou Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.