Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados do Brasil e à espera de Powell

O Ibovespa desta quarta-feira, 6, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe +0,66%, aos 128.948 pontos. Por aqui, os investidores avaliam os resultados da produção industrial e do setor externo, porém as atenções do dia ficarão no discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Antes da abertura do mercado, o IBGE mostrou que a produção industrial brasileira caiu 1,6% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou em linha com as projeções dos analistas, que esperavam desde uma queda de 2,2% a alta de 0,1%. Em relação a janeiro de 2023, a produção subiu 3,60%, acima da mediana positiva de 3,0%. Em 12 meses, a produção acumula elevação de 0,40%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,66%, aos 128.948 pontos.

Mais cedo, o Banco Central informou que as transações correntes do País tiveram um déficit de US$ 5,068 bilhões em janeiro, menor que a as projeções (US$ 5,6 bilhões) e o melhor desempenho para o mês desde 2009, quando o saldo foi negativo em US$ 3,727,70 bilhões. Em dezembro, o resultado foi deficitário em US$ 5,834 bilhão. A estimativa do BC é de déficit na conta corrente de US$ 35 bilhões em 2024 (1,5% do PIB), conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Diante desses números e em meio ao recuo do dólar ante o real, alta dos retornos dos Treasuries, os juros futuros rondam a estabilidade. Por volta das 10h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 9,875%, de 9,877% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 estava em 9,665%, de 9,666%, e o para janeiro de 2027 marcava 9,865%, igual ao ajuste de ontem.

Mas é a política monetária dos EUA que deve impactar as bolsas de valores ao redor do mundo. Nesta quarta, o relatório ADP de emprego – considerado a prévia do payroll, que será publicado na sexta – vai trazer um panorama de como está o mercado de trabalho privado americano. Além disso, o relatório Jolts, que deve ser publicado à tarde, mostrará a criação de empregos por lá. E, no fim do dia, o Fed ainda vai divulgar o Livro Bege, que trará as condições econômicas do país e deve embasar as decisões das próximas reuniões.

E por falar em Fed, o presidente da instituição, Jerome Powell, vai apresentar o relatório semestral de política monetária no Congresso Americano. O depoimento de Powell perante o Congresso ocorre em um momento delicado para os mercados: após atingirem máximos históricos, os principais índices acionários sofreram quedas nesta semana. Amanhã, Powell irá discursar no Senado americano.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,32%, a R$ 4,940. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,06%, cotado a R$4,995.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações do Estadão Conteúdo