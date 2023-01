Ibovespa hoje: bolsa sobe com ajuda de NY, mas pode fechar 1ª semana do ano em queda

O Ibovespa acompanha as altas de Wall Street nesta sexta-feira, 6, com investidores digerindo os dados do mercado de trabalho americano divulgados pela manhã.

Os números saíram mistos. Os payroll, o mais aguardado desta manhã, revelou a criação de mais 220.000 empregos urbanos em dezembro, ficando acima do consenso de 200.000. A quantidade de empregos não agrícolas criadas no mês anterior, no entanto, foi revisada para baixo, de 263.000 para 256.000. Já a taxa de desemprego dos Estados Unidos fechou 2022 em 3,5%, abaixo do consenso de 3,7%.

Apesar da força do mercado de trabalho americano sugerir um maior desafio para o Federal Reserve controlar a inflação local, as pressões por salários se mostraram abaixo das expectativas. A variação de salário médio por hora trabalhada nos Estados Unidos encerrou 2022 com alta anual de 4,6%, 0,4 ponto percentual menor que o consenso de mercado.

Leonel Mattos, analista da StoneX, pontuou que os dados desta manhã aumentaram a percepepção de altas de juros mais brandas nos Estados Unidos. "A desaceleração da renda média contribui com essa interpretação, mas ainda há sinais de que o mercado de trabalho segue muito apertado, com baixa disponibilidade de mão de obra", afirmou.

Logo após a divulgação dos dados americanos, índices de Wall Street tocaram a máxima do dia ainda no mercado de futuros. O movimento positivo se estende para o pregão à vista, mas em doses mais contidas.

A perda de força foi seguida pela bolsa brasileira, que caminha para encerrar a primeira semana do ano em queda. Na máxima desta manhã, o Ibovespa chegou a tocar 109.433 pontos, próximo dos 109.735 pontos necessários para igular a marca do fim de 2022.

No câmbio, porém, o real caminha para encerrar a primeira semana de 2023 em leve alta contra o dólar. Desde quarta-feira, 4, quando fechou acima de R$ 5,45, a moeda americana já caiu mais de 15 centavos no Brasil. Segundo Mattos, a expectativa de maior alinhamento entre os ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva contribui com a valorização do real.

Dólar: - 1,39%, R$ 5,277

Nesta sexta, o presidente realiza sua primeira reunião ministerial, após seus principais ministros entrarem em contradições quanto a uma revisão da reforma previdenciária aprovada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida chegou a ser defendida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, mas logo foi rechaçada por outros ministros, como Rui Costa, da Casa Civil, e Simone Tebet, do Planejamento.