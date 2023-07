Ibovespa hoje: bolsa sobe à espera de ata do Fed

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 5, com investidores digerindoaos dados da economia chinesa, enquanto agurdam pela divulgação da ata do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). O movimento negativo acompanha as perdas do mercado internacional.

Divulgado na noite de ontem, os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) da China reveleram uma atividade mais fraca que do que esperava-se. O PMI de serviços Caixin ficou em 53,9 pontos, acima da linha ds 50 que divide a contração da expansão, mas abaixo do consenso de 56,2 pontos. O PMI Composto ficou em 52,5 pontos.

Com a atividade mais lenta na China, investidores esperam que a ata do Fed que será divulgada nesta tarde traga alugm alento.

Na decisão anterior, o Fed interrompeu o ciclo de altas após dez elevações consecutivas na taxa de juro, mas sinalizou que sinalizou que o aperto monetário ainda não chegou ao fim.

A ata irá lançar alguma luz sobre o compromisso entre manter as taxas inalteradas, mas sinalizar fortemente mais altas à frente. Do ponto de vista do mercado, será fundamental avaliar para onde a maioria do comitê vê a dinâmica do núcleo da inflação e o espaço para mais aperto. Os mercados também serão sensíveis a quaisquer detalhes sobre as posições dos membros sobre os cortes nas taxas", disse em nota Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING.

No Brasil, as atenções continuam voltadas para Brasília, onde as negociações de pautas econômicas segue a pleno vapor.

A Câmara deverá votar nesta quarta o projeto de lei que altera as regras de funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Em debate está a volta do chamado "voto de qualidade", que daria ao governo a prerrogativa de desempatar disputas envolvendo o pagamento de impostos no Carf. O órgão é formado por um conselho paritário com membros do Estado e sociedade.

A volta do voto de qualidade garantiria ao governo uma maior arrecadação, tendo uma contribuição positiva do ponto de vista fiscal. Investidores também esperam que, com a votação do Carf, a Câmara concentre esforços no avanço do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Maiores altas do Ibovespa

YDUQ3: + 6,40%

HAPV3: +3,01%

BRFS3: +3,02%

Maiores quedas do Ibovespa

BRKM5: -4,53%

DXCO3: -2,03%

CVCB3:-1,99%

