Ibovespa hoje: bolsa sobe e vai à máxima em dois meses com balanços e Copom no radar

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 4, renovando a máxima desde o início de junho, com investidores repercutindo balanços do segundo trimestre e o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado na última noite. Como esperado, o Copom subiu a taxa de juros Selic em 0,50 ponto percentual para 13,75% e deixou a porta aberta para um novo ajuste em setembro.

Ibovespa: + 1,33, 105.155 pontos

A próxima alta, se confirmada, deve ser em "menor magnitude", segundo o comunicado do Copom. Parte do mercado considerou a declaração como expansionista, por praticamente descartar uma nova elevação de 0,50 p.p., que levaria a Selic para 14,25%. A dúvida agora é se o ciclo de alta de juros irá encerrar em setembro, com mais uma alta de 0,25%, ou se estenderá por mais duas reuniões.

O tom "dovish" do comunicado tende a beneficiar a bolsa, especialmente ações com de empresas com prazos de maturação mais longos, dada a menor taxa de desconto utilizada na avaliação dos papéis. Mas são os últimos resultados da temporada de balanços que impulsionam algumas das maiores altas desta tarde.

O grande destaque são as varejistas Magazine Luiza e Via, que disparam na esteira do balanço do Mercado Livre, divulgado na última noite.

Magazine Luiza (MGLU3): + 12,29%

Via (VIIA3): + 8,40%

A varejista argentina registrou lucro líquido de US$ 123 milhões, 80% acima do segundo trimestre de 2021. Já a receita líquida saltou 52,5% para US$ 2,597 bilhões, a despeito da maior preocupação sobre desaceleração econômica. O crescimento da receita líquida da empresa no Brasil foi de 52,58%% em moeda local. As ações do Mercado Livre disparam 20% na Nasdaq.